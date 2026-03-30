El inicio de la semana en San Juan estará marcado por condiciones estables, temperaturas elevadas y cielo parcialmente nublado, en línea con el patrón de calor que afecta a gran parte del país.

Para este lunes 30 de marzo, se espera una jornada con nubosidad variable y sin probabilidades de precipitaciones durante todo el día. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 23 °C durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará los 35 °C en horas de la tarde. El viento soplará desde el sector sur, con intensidades que oscilarán entre los 13 y 31 km/h a lo largo de la jornada.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 31 °C.

El martes 31 de marzo continuará con características similares. Se prevé cielo parcialmente nublado durante todo el día y nuevamente sin lluvias significativas, aunque hacia la tarde y noche podría registrarse una baja probabilidad de precipitaciones, entre el 0 y el 10%.

En cuanto a las temperaturas, el día comenzará con una mínima de 24 °C y alcanzará una máxima de 36 °C, consolidando la tendencia de calor sostenido. El viento rotará del norte al sudeste, con velocidades moderadas que irán disminuyendo hacia la noche.

De esta manera, San Juan transita jornadas típicas de verano en pleno otoño, con calor persistente, escasa variabilidad y sin eventos de inestabilidad relevantes en el corto plazo.