La jornada de este lunes 7 de septiembre comenzó con temperaturas bajo cero y condiciones estables en San Juan. Según el pronóstico, la mínima será de 0 °C y la máxima alcanzará los 17 °C durante la tarde. Para el martes se espera un marcado ascenso térmico, con una máxima de 22 °C.

De acuerdo con los datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), durante las primeras horas de este lunes la temperatura se ubicó en -2,8 °C, con cielo despejado, humedad del 79% y viento en calma. La visibilidad alcanza los 15 kilómetros.

Frío durante la mañana y ascenso por la tarde

El pronóstico indica que la mañana se presentará ligeramente nublada, con una temperatura cercana a los 0 °C. Durante la tarde, las condiciones se mantendrán con nubosidad leve y la temperatura trepará hasta los 17 °C. Por la noche, el cielo estará despejado y la temperatura descenderá nuevamente hasta alrededor de 11 °C.

No se prevén precipitaciones durante ninguna de las franjas horarias. El viento soplará desde el sector sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h y sin ráfagas significativas previstas.

El martes llegará con temperaturas más altas

Para el martes 8 de septiembre, el pronóstico anticipa un cambio en las condiciones térmicas. La madrugada comenzará con 4 °C, mientras que durante la mañana la temperatura rondará los 12 °C.

El ascenso será más marcado durante la tarde, cuando la máxima alcanzará los 22 °C. Hacia la noche se espera una temperatura cercana a los 18 °C.

El cielo estará despejado durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche pasará a estar parcialmente nublado. Tampoco se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitaciones del 0% durante toda la jornada.