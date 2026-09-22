El martes comenzó con una mañana fría y cielo despejado en San Juan, aunque se espera un ascenso de la temperatura durante el transcurso de la jornada. Según el pronóstico, la máxima llegará a los 22°C, con condiciones estables y sin probabilidad de precipitaciones.

A las 7, la temperatura era de 6,2°C, con una sensación térmica de 3,3°C. La humedad se ubicaba en 32%, la presión atmosférica en 950,9 hPa y el viento soplaba desde el sudeste a 15 km/h. La visibilidad alcanzaba los 15 kilómetros.

Para este martes 22 de septiembre se prevé cielo algo nublado durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche estará ligeramente nublado. La temperatura será de 8°C durante la mañana y ascenderá hasta los 22°C por la tarde, para descender luego a unos 17°C durante la noche. No se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitaciones del 0% durante toda la jornada.

El viento tendrá dirección predominante del sudoeste durante la mañana, con velocidades de entre 0 y 2 km/h. Por la tarde rotará al noreste y alcanzará entre 7 y 12 km/h, mientras que durante la noche soplará del norte, con intensidades de entre 13 y 22 km/h.

Para el miércoles 23 de septiembre se anticipa un nuevo aumento de la temperatura. La jornada comenzará con unos 14°C durante la madrugada y 11°C por la mañana, mientras que durante la tarde la máxima llegará a los 26°C. Por la noche, la temperatura rondará los 20°C.

El cielo estará algo nublado durante la madrugada y pasará a parcialmente nublado durante el resto del día. Tampoco se prevén precipitaciones, con 0% de probabilidad de lluvias en todos los períodos.

En cuanto al viento, durante la madrugada y la mañana predominará del noroeste, con velocidades de entre 7 y 22 km/h. Por la tarde rotará al este, mientras que durante la noche soplará del norte. Para ambos períodos se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.