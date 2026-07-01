El invierno volverá a hacerse sentir con fuerza en San Juan. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un pronóstico que anticipa una jornada marcada por el frío, lluvias y nevadas para este miércoles 1 de julio, además de viento del sector sur con ráfagas intensas que podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora.

De acuerdo con el organismo, las precipitaciones estarán presentes durante toda la jornada. Tanto en la mañana como en la tarde y la noche se esperan lluvias y nevadas, con probabilidades de ocurrencia que oscilarán entre el 40% y el 70%.

En cuanto a las temperaturas, el miércoles comenzará con 2°C, alcanzará una máxima de apenas 5°C durante la tarde y volverá a descender hasta los 2°C por la noche, configurando una de las jornadas más frías de la semana.

A este panorama se sumará el viento del sur, que soplará con velocidades de entre 32 y 41 km/h durante la mañana y entre 23 y 31 km/h en la tarde y la noche. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, con valores previstos de entre 60 y 69 km/h, disminuyendo gradualmente hacia la noche.

Cómo seguirá el tiempo el jueves

El pronóstico indica que el jueves 2 de julio las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el frío continuará siendo protagonista.

Durante la madrugada aún existe entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias y nevadas, con una temperatura cercana a 1°C. En la mañana el cielo estará mayormente nublado y la mínima descenderá hasta los 0°C.

Por la tarde se espera una mejora gradual, con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 7°C. Hacia la noche el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura de 4°C y vientos leves.

De esta manera, el SMN prevé que el episodio de inestabilidad más importante se concentre durante el miércoles, mientras que el jueves las precipitaciones perderán intensidad y darán paso a una mejora paulatina de las condiciones meteorológicas, aunque persistirá el ambiente muy frío en toda la provincia.