El tiempo en San Juan presentará condiciones variables durante este miércoles 28 de octubre, con temperaturas agradables por la mañana y una máxima de 27°C durante la tarde. El cielo estará parcialmente nublado en las primeras horas y mayormente nublado hacia el cierre de la jornada, con bajas probabilidades de precipitaciones.

Durante la mañana, la temperatura será de 12°C, con viento del sector sur a velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 27°C, mientras que el viento rotará al sudeste y alcanzará velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 20°C y se mantendrán las condiciones de cielo mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones será de entre el 0% y el 10%, por lo que no se esperan lluvias significativas durante el día.

El jueves llegarían las tormentas aisladas

Para el jueves 29 de octubre se prevé una jornada con mayor inestabilidad hacia la tarde y la noche. La temperatura máxima alcanzará los 28°C, mientras que la mínima rondará los 13°C durante la mañana.

En la madrugada, se espera una temperatura de 15°C, cielo mayormente nublado y viento del sur de entre 13 y 22 km/h. Durante la mañana, las condiciones serán parcialmente nubladas, con una temperatura de 13°C y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

El panorama cambiará durante la tarde, cuando se anuncian tormentas aisladas y una temperatura máxima de 28°C. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%.

Hacia la noche continuaría la posibilidad de tormentas aisladas, con una temperatura estimada de 22°C y viento del sector sur de entre 13 y 22 km/h.