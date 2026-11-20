Tras el paso del viento Sur que trajo alivio durante este viernes en San Juan, la principal duda de los sanjuaninos de cara a las actividades al aire libre del sábado 21 y domingo 22 de noviembre es clara: ¿se mantiene el ambiente fresco o regresa el calor intenso con viento Zonda?

Según los reportes meteorológicos actualizados, el alivio será pasajero y el fin de semana tendrá un fuerte salto térmico el sábado, seguido de un nuevo ingreso de aire fresco desde el Sur durante el domingo.

Sábado 21: fuerte ascenso de temperatura y ráfagas del noroeste

Para este sábado, el tiempo dará un giro brusco respecto al cierre del viernes. La jornada comenzará con una mañana agradable y una mínima cercana a los 16°C y 18°C, pero con el correr de las horas el termómetro escalará rápidamente hasta alcanzar una máxima de entre 34°C y 36°C.

El cielo se presentará entre algo y parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias. En cuanto al viento, hacia la tarde rotará al sector oeste y noroeste con ráfagas que podrían ubicarse entre los 50 y 75 km/h, lo que volverá a generar un ambiente seco y caluroso en el Valle de Tulum y zonas precordilleranas.

Domingo 22: vuelve el viento Sur y baja la máxima

El domingo, en tanto, traerá un nuevo recambio de aire. El ingreso de viento del sector Sur, con velocidades moderadas y ráfagas cercanas a los 45 km/h, frenará el calor extremo del sábado.

La temperatura mínima rondará los 16°C a 17°C, mientras que la máxima descenderá hasta ubicarse en torno a los 29°C. El cielo permanecerá mayormente despejado durante toda la jornada, ofreciendo un cierre de fin de semana templado y sin precipitaciones en el Gran San Juan.