El invierno seguirá haciéndose sentir en San Juan. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 2 de julio estará marcado por temperaturas bajo cero durante la mañana, mientras que el ambiente se mantendrá frío durante gran parte de la jornada.

La mínima prevista es de -1°C, con cielo nublado y viento del norte de entre 13 y 22 kilómetros por hora. A medida que avance el día, la temperatura ascenderá hasta una máxima de 7°C por la tarde, cuando el cielo permanecerá mayormente nublado. Por la noche se espera una temperatura cercana a los 4°C, con cielo parcialmente nublado y viento del sector sur.

El organismo no prevé precipitaciones para ninguna franja horaria, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene entre 0% y 10% durante toda la jornada.

El frío continuará el viernes

Las bajas temperaturas persistirán durante el viernes 3 de julio. El SMN anticipa una madrugada despejada con 4°C, mientras que por la mañana la temperatura volverá a descender hasta 0°C, manteniendo el ambiente muy frío en las primeras horas del día.

Durante la tarde se espera el momento más templado de la jornada, con una máxima de 9°C y cielo parcialmente nublado. Hacia la noche, el termómetro marcará alrededor de 5°C, con condiciones mayormente nubladas.

Al igual que el jueves, no hay probabilidades de lluvias para el viernes. Los vientos serán leves durante la madrugada y luego rotarán al norte y noreste con velocidades de entre 7 y 22 km/h.

Con este panorama, el inicio de julio continuará con jornadas típicamente invernales en San Juan, caracterizadas por mañanas muy frías, temperaturas cercanas o inferiores a los 0°C y estabilidad en las condiciones del tiempo.