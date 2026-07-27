El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda para San Juan y anticipó una jornada marcada por fuertes ráfagas durante este lunes 27 de julio. El fenómeno provocará un importante aumento de la temperatura durante la tarde, cuando la máxima alcanzará los 27°C, acompañado por vientos intensos que podrían superar los 69 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la mañana comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 15°C. El viento soplará del oeste entre 13 y 22 km/h, aunque ya se registrarán ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

Las condiciones cambiarán durante la tarde con la llegada del viento Zonda. El cielo permanecerá ventoso, mientras que el viento rotará al noroeste y aumentará su intensidad hasta ubicarse entre 32 y 41 km/h, con ráfagas previstas de 60 a 69 km/h. Hacia la noche, el viento rotará al sur, la temperatura descenderá hasta los 16°C y continuarán registrándose ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

Qué implica la alerta amarilla

El nivel amarillo del SMN indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes y daños menores, además de riesgos para actividades cotidianas. En el caso del viento Zonda, las principales recomendaciones son asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre durante las ráfagas más intensas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

El organismo también aconseja conducir con extrema precaución debido a la reducción de la visibilidad que puede generar el polvo en suspensión y al riesgo de caída de ramas o elementos sueltos.

El martes llegará el alivio

Para el martes 28 de julio, el pronóstico anticipa un marcado descenso de la temperatura tras el ingreso de aire del sur. La jornada comenzará con 10°C durante la madrugada y 9°C por la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 19°C por la tarde.

El cielo permanecerá parcialmente nublado durante todo el día y no se esperan precipitaciones, salvo una baja probabilidad de lluvias aisladas —entre 0 y 10%— durante la tarde. El viento soplará del sur entre 13 y 22 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h, aunque de menor intensidad que las previstas para el lunes.

Dato

El viento Zonda es un fenómeno característico de la región de Cuyo. Se trata de un viento cálido, seco y con baja humedad que desciende desde la Cordillera de los Andes y suele provocar un aumento repentino de la temperatura, reducción de la visibilidad por polvo en suspensión y condiciones propicias para la propagación de incendios.