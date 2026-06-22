El invierno comenzó con temperaturas muy bajas en San Juan y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó un escenario marcado por el frío intenso durante las primeras jornadas de la estación. Este lunes, la provincia amaneció con una temperatura de -0,6°C, cielo despejado y una sensación térmica acorde al ingreso de una masa de aire frío.

Según el reporte actualizado a las 7, la humedad alcanzaba el 81%, la presión atmosférica se ubicaba en 954.2 hPa, el viento soplaba desde el sur a 4 km/h y la visibilidad era de 15 kilómetros.

Para este lunes 22 de junio, el organismo nacional prevé una jornada fría pero estable. Durante la mañana la temperatura rondará los 1°C con cielo ligeramente nublado, mientras que por la tarde la máxima alcanzará los 10°C. Hacia la noche, el termómetro descenderá nuevamente hasta los 5°C. No hay probabilidad de precipitaciones y los vientos oscilarán entre los 7 y 22 km/h.

El frío continuará durante el martes 23 de junio. La madrugada comenzará con una mínima cercana a los 0°C y condiciones de cielo despejado. En horas de la mañana la temperatura será de alrededor de 4°C, mientras que por la tarde se espera un ascenso hasta los 12°C. Durante la noche volverá a bajar hasta los 6°C. El SMN mantiene en 0% la probabilidad de lluvias.

La jornada más fría del pronóstico llegará el miércoles 24 de junio, cuando la mínima prevista será de -1°C durante la madrugada y primeras horas de la mañana. En contraste, durante la tarde la temperatura podría alcanzar los 15°C, con cielo parcialmente nublado y vientos del oeste y noroeste entre 7 y 12 km/h.