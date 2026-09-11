El tiempo cambiará de manera marcada durante las próximas horas en San Juan y el fin de semana estará atravesado por las precipitaciones y el frío. Para este viernes se esperan chaparrones durante la tarde y lluvias hacia la noche, mientras que el sábado será la jornada más inestable, con lluvias y nevadas y temperaturas que apenas alcanzarán los 6 °C.

Durante la mañana del viernes, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 6 °C. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0% y 10%. Hacia la tarde, las condiciones comenzarán a desmejorar y se prevén chaparrones, con una máxima de 18 °C y una probabilidad de lluvia de entre 10% y 40%.

La situación se intensificará durante la noche. El pronóstico anticipa lluvias, con una probabilidad de precipitación de entre 40% y 70%. La temperatura descenderá hasta los 13 °C y el viento soplará del sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Un sábado pasado por agua y con posibles nevadas

El sábado será la jornada más complicada del fin de semana. Las precipitaciones tendrán una alta probabilidad durante la madrugada y la mañana, con valores de entre 70% y 100%. El pronóstico contempla lluvias y nevadas durante ambos períodos.

La temperatura también marcará un fuerte descenso. La madrugada comenzará con unos 6 °C, pero durante la mañana podría bajar hasta los 3 °C. El viento continuará desde el sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h durante la madrugada.

Durante la tarde persistirán las lluvias y nevadas, aunque la probabilidad de precipitaciones bajará al rango de 40% a 70%. La máxima será de apenas 6 °C. Recién hacia la noche las condiciones comenzarían a estabilizarse, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvia de entre 0% y 10%.

El domingo, en cambio, llegará con una mejora considerable. No se esperan precipitaciones durante la madrugada ni la mañana y la temperatura podría descender hasta 1 °C. Por la tarde y la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la máxima alcanzará los 12 °C.

De esta manera, el fin de semana tendrá dos caras bien diferenciadas: viernes y, especialmente, sábado estarán marcados por las lluvias, el viento y el frío, mientras que el domingo se presentará más estable, aunque con una mañana muy fría.