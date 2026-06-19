El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico para San Juan y anticipó una jornada de viernes con condiciones estables, marcada por la presencia de neblina durante las primeras horas y cielo parcialmente nublado durante gran parte del día.

Según el reporte actualizado a las 07 horas, la temperatura mínima será de 2 °C durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 18 °C en horas de la tarde. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% para toda la jornada.

En cuanto al viento, el SMN prevé intensidades entre 7 y 12 km/h durante la mañana, con dirección predominante norte. Por la tarde, el viento rotará al sector sur y tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que por la noche volverá a valores de entre 7 y 12 km/h con dirección sudoeste.

Para el sábado 20 de junio, el organismo nacional anticipó una continuidad de las condiciones, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y temperaturas que oscilarán entre los 2 °C y los 16 °C. No se esperan precipitaciones y el viento soplará principalmente desde el noroeste, con velocidades de entre 7 y 22 km/h.

En tanto, el domingo 21 de junio presentará un leve cambio en las condiciones. Durante la madrugada y la mañana se espera cielo mayormente nublado, mientras que hacia la tarde y noche estará parcialmente nublado. La temperatura mínima prevista es de 2 °C y la máxima llegará a los 14 °C, con una baja probabilidad de lluvias, estimada entre 0% y 10%.