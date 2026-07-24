Después de varios días con mañanas frías, el tiempo comenzará a mostrar un cambio en San Juan. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un progresivo ascenso de la temperatura para este fin de semana, con máximas que llegarán a los 20°C el domingo y condiciones mayormente estables.

Para este viernes 24 de julio, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 3°C y cielo algo nublado. Durante la tarde, el termómetro alcanzará los 15°C, con condiciones parcialmente nubladas y viento del oeste entre 13 y 22 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 10°C, con cielo algo nublado y viento del sudeste de entre 7 y 12 km/h. En todo el día no se esperan precipitaciones.

El sábado 25 de julio presentará mayor nubosidad y la única posibilidad de lluvias del fin de semana. El organismo pronostica cielo mayormente nublado durante la madrugada, mientras que por la mañana existe entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias aisladas.

Con el correr de las horas las condiciones mejorarán. Durante la tarde y la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado, sin chances de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 7°C por la mañana y una máxima de 17°C, acompañada por vientos del oeste de entre 13 y 22 km/h.

Un domingo con ambiente más templado

El domingo será el día más agradable del fin de semana. El SMN prevé cielo parcialmente nublado tanto durante la mañana como por la tarde y la noche, sin probabilidades de lluvia.

La temperatura continuará en ascenso, con una mínima de 10°C y una máxima que llegará a 20°C, mientras que el viento soplará desde el oeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

De esta manera, el organismo nacional anticipa un fin de semana con condiciones favorables para realizar actividades al aire libre, especialmente durante la tarde del sábado y a lo largo del domingo, cuando se espera el registro térmico más alto de los próximos días.