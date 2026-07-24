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Pronóstico del tiempo para San Juan del viernes 24 al domingo 26 de julio

El SMN prevé un marcado ascenso de la temperatura durante el fin de semana. El sábado podría registrarse lluvia aislada por la mañana y el domingo se espera una máxima de 20°C.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
San Juan tendrá un fin de semana más cálido. FOTO: Gentileza

Después de varios días con mañanas frías, el tiempo comenzará a mostrar un cambio en San Juan. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un progresivo ascenso de la temperatura para este fin de semana, con máximas que llegarán a los 20°C el domingo y condiciones mayormente estables.

Para este viernes 24 de julio, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 3°C y cielo algo nublado. Durante la tarde, el termómetro alcanzará los 15°C, con condiciones parcialmente nubladas y viento del oeste entre 13 y 22 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 10°C, con cielo algo nublado y viento del sudeste de entre 7 y 12 km/h. En todo el día no se esperan precipitaciones.

El sábado 25 de julio presentará mayor nubosidad y la única posibilidad de lluvias del fin de semana. El organismo pronostica cielo mayormente nublado durante la madrugada, mientras que por la mañana existe entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias aisladas.

Con el correr de las horas las condiciones mejorarán. Durante la tarde y la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado, sin chances de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 7°C por la mañana y una máxima de 17°C, acompañada por vientos del oeste de entre 13 y 22 km/h.

Un domingo con ambiente más templado

El domingo será el día más agradable del fin de semana. El SMN prevé cielo parcialmente nublado tanto durante la mañana como por la tarde y la noche, sin probabilidades de lluvia.

La temperatura continuará en ascenso, con una mínima de 10°C y una máxima que llegará a 20°C, mientras que el viento soplará desde el oeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

De esta manera, el organismo nacional anticipa un fin de semana con condiciones favorables para realizar actividades al aire libre, especialmente durante la tarde del sábado y a lo largo del domingo, cuando se espera el registro térmico más alto de los próximos días.

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