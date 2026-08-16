El tiempo en San Juan tendrá un cambio significativo durante los próximos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 16 de agosto estará marcado por las lluvias y un cielo inestable, mientras que el lunes 17 se espera un mayor descenso de las temperaturas y la posibilidad de lluvias y nevadas durante la noche.

Domingo con lluvias durante toda la jornada

Para este domingo, el pronóstico anticipa lluvias aisladas durante la madrugada, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

Durante la mañana, las condiciones se volverán más inestables y se esperan lluvias, con una probabilidad que ascenderá al 40-70%. La temperatura mínima prevista será de 3 °C.

Por la tarde continuarán las lluvias, también con una probabilidad de entre 40% y 70%. La temperatura alcanzará una máxima de 15 °C. Durante la noche persistirán las precipitaciones, aunque la probabilidad disminuirá al rango de 10-40%. La temperatura rondará los 11 °C. El viento soplará durante todo el domingo entre 13 y 22 km/h, con predominio del sector sur y sudoeste durante la madrugada.

El lunes llegará con más frío

El lunes 17 de agosto las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Se esperan lluvias durante la madrugada, mañana y tarde, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70% durante buena parte de la jornada.

La temperatura será considerablemente más baja. Para la madrugada se prevén 9 °C, mientras que durante la mañana descenderá a 5 °C. Por la tarde, la máxima apenas alcanzaría los 8 °C, mientras que durante la noche la temperatura se ubicaría nuevamente en torno a los 5 °C. El pronóstico para la noche del lunes anticipa además lluvias y nevadas, con una probabilidad de entre 40% y 70%.

Viento y descenso térmico

El viento tendrá una intensidad de entre 13 y 22 km/h durante la madrugada y la mañana del lunes, siempre con dirección predominante del sur.

Durante la tarde podría intensificarse y alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 51-59 km/h.

De esta manera, San Juan tendrá un fin de semana largo marcado por lluvias, viento y un fuerte descenso de temperatura, con las condiciones más frías previstas para el lunes.