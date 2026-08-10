San Juan transita este lunes 10 de agosto una jornada fría y con cielo parcialmente cubierto. Según el pronóstico, se espera la presencia de nubes y claros durante buena parte del día, con temperaturas que irán en ascenso desde las primeras horas de la mañana hasta alcanzar una máxima cercana a los 12°C durante la tarde.

El inicio de la jornada se presentó con bajas temperaturas. A las 8, los registros se ubicaron alrededor de 1°C, con una sensación térmica de 3°C y viento flojo del sudeste, con velocidades de entre 1 y 4 km/h.

Con el correr de las horas, el termómetro comenzará a subir lentamente. A las 9 se esperan 2°C, mientras que a las 10 la temperatura alcanzaría los 4°C. Para las 11, el registro previsto es de 6°C y al mediodía podría llegar a los 7°C.

Una tarde fresca y con viento leve

Durante las primeras horas de la tarde continuará el cielo con nubes y claros. A las 14, el pronóstico anticipa unos 10°C, con viento del sudeste de entre 3 y 18 km/h.

El momento de mayor temperatura se produciría alrededor de las 17, cuando el termómetro podría marcar 12°C. Para ese horario se prevé viento moderado del este, con velocidades de entre 5 y 20 km/h.

A partir del atardecer comenzará nuevamente el descenso térmico. A las 20 se esperan 8°C, mientras que cerca de las 23 la temperatura podría ubicarse en torno a los 6°C, con una sensación térmica de 7°C.

Cómo seguirá la noche

Durante la noche se mantendrán las condiciones de cielo con nubes y claros y continuará el viento del sudeste, aunque con intensidad leve. La temperatura rondará los 7°C, según el pronóstico general para la jornada.

El índice UV será bajo durante las primeras y últimas horas del día y alcanzará niveles medios durante el tramo del mediodía y primeras horas de la tarde.