La provincia de San Juan tendrá este martes 23 de junio una jornada marcada por el frío intenso y la ausencia de precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima llegará a los -4°C durante la mañana, mientras que la máxima prevista será de 12°C.

Durante las primeras horas del día el cielo permanecerá despejado, con viento del sector sudeste a una velocidad estimada entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la tarde continuará el buen tiempo, con cielo despejado y temperaturas cercanas a los 12°C.

Hacia la noche, el cielo presentará algo de nubosidad, con una temperatura estimada de 6°C y vientos leves del sudoeste, entre 0 y 2 kilómetros por hora. El SMN indicó que la probabilidad de precipitaciones será del 0% en toda la jornada.

Para el miércoles 24 de junio, las condiciones se mantendrán estables, aunque con mayor presencia de nubes. Durante la madrugada se espera una mínima de 3°C con cielo algo nublado, mientras que por la mañana la temperatura descenderá hasta -1°C.

En horas de la tarde, San Juan alcanzará una máxima de 16°C, con cielo parcialmente nublado y viento del oeste entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la noche, la temperatura rondará los 10°C y continuará la nubosidad variable, sin chances de lluvias.

El SMN mantiene un escenario de tiempo estable para la provincia, con bajas temperaturas propias del inicio del invierno y amplitud térmica entre las mañanas frías y tardes más templadas.