El frío continúa instalado en San Juan y las temperaturas bajo cero volverán a marcar la jornada, según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este miércoles 24 de junio, el organismo prevé una mínima de -1°C durante la mañana y una máxima cercana a los 15°C por la tarde.

El cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte del día, con una jornada estable y sin probabilidades de precipitaciones. Los vientos serán leves, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora, con predominio del sector noroeste durante la mañana, oeste en horas de la tarde y sudoeste hacia la noche.

Durante la noche del miércoles, las condiciones se mantendrán similares, con cielo algo nublado y una temperatura estimada de 10°C.

Para el jueves 25 de junio, el SMN anticipa una continuidad del tiempo frío, aunque con un leve ascenso de las temperaturas mínimas. La madrugada comenzará con 4°C y durante la mañana se espera una marca cercana a los 2°C. La máxima alcanzaría nuevamente los 15°C en horas de la tarde.

El jueves se presentará con cielo despejado durante las primeras horas y algo nublado hacia la tarde y noche. Tampoco se prevén lluvias, con una probabilidad de precipitaciones del 0%. Los vientos oscilarán entre 7 y 22 kilómetros por hora, con mayor intensidad durante la mañana y dirección predominante del sur.

El panorama meteorológico mantiene así una característica típica del invierno sanjuanino: mañanas muy frías, con registros negativos, y tardes más templadas debido a la amplitud térmica que suele presentarse en la región.