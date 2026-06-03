El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para San Juan dos jornadas con condiciones estables, cielo mayormente cubierto y temperaturas agradables para esta época del año. Según el organismo, no se esperan precipitaciones entre este miércoles 3 y el jueves 4 de junio, mientras que las máximas alcanzarán los 18°C.

Durante este miércoles, la jornada comenzará con neblina en las primeras horas de la mañana y una temperatura mínima de 7°C. Hacia la tarde el cielo se presentará nublado y la temperatura ascenderá hasta los 18°C, mientras que por la noche se mantendrán las mismas condiciones de nubosidad con una marca térmica cercana a los 15°C.

En cuanto al viento, el SMN prevé circulación del sector norte durante todo el día, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 kilómetros por hora y sin ráfagas significativas.

Jueves con cielo cubierto y leve cambio de viento

Para el jueves 4 de junio, el organismo nacional anticipa una jornada mayormente nublada desde la madrugada y durante gran parte del día. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 8°C durante la mañana, mientras que la máxima volverá a alcanzar los 18°C por la tarde.

El viento presentará algunas variaciones en su dirección. Durante la madrugada soplará desde el sur, rotará al norte por la mañana y luego se establecerá del sector sudeste durante la tarde y la noche. La intensidad también aumentará levemente, con velocidades previstas entre 13 y 22 kilómetros por hora en la segunda mitad de la jornada.

De acuerdo con el pronóstico oficial, no hay probabilidades de precipitaciones para ninguno de los dos días, por lo que se mantendrán condiciones de tiempo estable en todo el territorio provincial.

La presencia persistente de nubosidad y las temperaturas moderadas configurarán un escenario típico de otoño en San Juan, con mañanas frescas y tardes templadas.