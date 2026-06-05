La mañana de este viernes 5 de junio comenzó con una imagen poco habitual en San Juan: una espesa capa de niebla cubrió gran parte del territorio provincial y dejó el cielo prácticamente invisible durante las primeras horas del día.

Según los datos meteorológicos registrados a las 7 de la mañana, la visibilidad se redujo a apenas 0,1 kilómetros, es decir, unos 100 metros. Además, la humedad alcanzó el 98%, el viento se mantuvo en calma y la presión atmosférica se ubicó en 951,4 hPa, condiciones que favorecieron la formación y persistencia del fenómeno.

A pesar del denso banco de niebla que sorprendió a conductores y peatones, el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mejora gradual de las condiciones durante el transcurso de la jornada. Para este viernes se espera una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 18°C, con cielo nublado durante la mañana y condiciones parcialmente nubladas por la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones se mantiene muy baja, entre 0 y 10%.

De acuerdo con el organismo, el viento comenzará a intensificarse durante la tarde con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora provenientes del sector sudeste, lo que contribuiría a disipar la niebla acumulada en las primeras horas del día.

¿Por qué se formó la niebla?

La niebla es un fenómeno meteorológico que se produce cuando el aire cercano al suelo se enfría hasta alcanzar su punto de rocío, es decir, la temperatura en la que el vapor de agua se condensa en diminutas gotas suspendidas en la atmósfera.

Para que esto ocurra suelen combinarse varios factores: alta humedad ambiental, escaso viento y bajas temperaturas durante la noche y la madrugada. Precisamente, las condiciones registradas este viernes en San Juan mostraron una humedad cercana al 100% y una situación de calma atmosférica, un escenario ideal para la formación de bancos de niebla densos.

Además de reducir significativamente la visibilidad, la niebla puede generar complicaciones en la circulación vehicular, especialmente en rutas y accesos donde la percepción de distancias se ve alterada.

Cómo seguirá el tiempo

El pronóstico extendido indica que las condiciones se mantendrán estables durante el fin de semana.

Para el sábado se espera una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 16°C, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado durante toda la jornada y sin probabilidades significativas de lluvias.

En tanto, el domingo se presentará nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y los 15°C. Tampoco se prevén precipitaciones, aunque persistirá una importante presencia de nubosidad.

De esta manera, San Juan transitará los próximos días con temperaturas típicas de comienzos de invierno, cielos cubiertos y mañanas que podrían volver a registrar fenómenos de reducción de visibilidad en sectores puntuales.