El jueves 20 de agosto llegará a San Juan con una marcada amplitud térmica, ya que la jornada comenzará fría, pero las temperaturas subirán considerablemente durante la tarde. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima alcanzará los 24 °C.

Durante la madrugada, el termómetro rondará los 6 °C y el cielo permanecerá despejado. Las mismas condiciones se mantendrán durante la mañana, con viento leve del Noroeste, a velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

El cambio se sentirá durante la tarde, cuando la temperatura llegará a los 24 °C y el cielo estará parcialmente nublado. Además, el viento rotará hacia el Sur y aumentará su intensidad, con velocidades previstas de entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta aproximadamente los 15 °C, con cielo mayormente nublado y viento del Sur de entre 13 y 22 km/h.

Por otra parte, el SMN no anticipa lluvias para ninguna franja horaria del jueves, con una probabilidad de precipitaciones del 0% durante toda la jornada.

Cómo seguirá el tiempo

Para el viernes se espera una mínima de 8 °C y una máxima de 20 °C. El descenso de temperatura será más marcado durante el fin de semana: el sábado tendrá registros de entre 2 °C y 15 °C, mientras que el domingo la mínima será de 4 °C y la máxima nuevamente alcanzará los 15 °C.