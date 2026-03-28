El tiempo en San Juan para este sábado se presentará estable, con cielo algo nublado durante toda la jornada y sin probabilidades de precipitaciones, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo a los datos previstos, la mañana comenzará con una temperatura cercana a los 21ºC y viento leve del sector sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h.

Hacia la tarde, el termómetro marcará el punto más alto del día, con una máxima estimada en 32ºC. En ese tramo, el viento rotará hacia el sector sureste, manteniendo intensidades similares.

Por la noche, las condiciones se mantendrán sin cambios significativos. El cielo continuará algo nublado, mientras que la temperatura descenderá a unos 26ºC. El viento volverá a predominar del sur, con velocidades que podrían incrementarse levemente, alcanzando entre 13 y 22 km/h.

Durante toda la jornada no se esperan lluvias, lo que configura un sábado con condiciones climáticas estables en la provincia.