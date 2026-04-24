Jueves 23 de Abril
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Provinciales > Según el SMN

Pronóstico en San Juan: viernes 24 de abril con una máxima de 23°C

El viernes tendrá tiempo agradable en San Juan, fresco por la mañana y templado por la tarde. La temperatura superará los 20°C. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Se espera un día estable, con temperaturas templadas.

San Juan tendrá este viernes una jornada con condiciones estables y sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima se ubicará en los 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana, las condiciones se mantendrán con nubosidad parcial y un leve ascenso térmico, alcanzando los 15°C. Hacia la tarde se espera el momento más cálido del día, con una máxima que rondará los 23°C, en un contexto de cielo algo nublado y viento leve a moderado del sector este.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Por la noche, el cielo continuará parcialmente cubierto y la temperatura descenderá hasta los 21°C, con viento del sur. No se prevén precipitaciones en ningún momento de la jornada.

De acuerdo a los datos generales para abril, este tipo de condiciones es habitual en la provincia, con temperaturas templadas y muy baja probabilidad de lluvias en esta época del año .

El día se presentará con buen tiempo, ideal para actividades al aire libre, en un marco de estabilidad climática que se mantendría durante el fin de semana.

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