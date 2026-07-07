Este martes 7 de julio, San Juan tendrá una jornada estable, sin probabilidades de precipitaciones y con temperaturas que irán desde los -1°C de mínima hasta los 17°C de máxima, según el pronóstico.

Durante la madrugada, el cielo estará algo nublado y la temperatura rondará los 7°C, con viento del noroeste entre 7 y 12 km/h. La mañana será el momento más frío del día. Se espera una mínima de -1°C, cielo mayormente nublado y viento del noroeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Con el correr de las horas, la temperatura comenzará a subir y durante la tarde alcanzará una máxima de 17°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y continuarán los vientos del sector noroeste entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 11°C. El cielo volverá a presentarse mayormente nublado, mientras que el viento mantendrá la misma intensidad y dirección.

En toda la jornada no se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitaciones será del 0%, por lo que el martes se perfila como un día frío en las primeras horas y más agradable durante la tarde.