El frío volverá a ser protagonista este sábado en San Juan. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con temperaturas muy bajas y condiciones ventosas, en un escenario típicamente invernal que se extenderá durante gran parte del día.

Durante la madrugada, el organismo anticipa una temperatura mínima de 2°C y condiciones ventosas, por lo que la sensación térmica podría ubicarse por debajo de ese valor debido a la intensidad del viento.

En la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, aunque el ambiente continuará siendo muy frío. Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso y alcanzará una máxima de 18°C durante la tarde, cuando persistirá la nubosidad parcial.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielo parcialmente nublado y un marcado descenso de la temperatura respecto de la tarde.

Uno de los datos destacados del pronóstico es el regreso del viento. El SMN prevé ráfagas de entre 42 y 50 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frío, especialmente durante las primeras horas del día y en zonas abiertas.

Un sábado para abrigarse

Las bajas temperaturas, combinadas con el viento, obligarán a quienes deban salir temprano a extremar los cuidados y utilizar ropa de abrigo. Si bien la tarde ofrecerá un leve alivio térmico con una máxima cercana a los 18°C, el ambiente continuará siendo fresco y el viento seguirá presente durante buena parte de la jornada.