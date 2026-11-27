La causa judicial que analiza el patrimonio de Claudio "Chiqui" Tapia sumó nuevas medidas de prueba tras una presentación del fiscal federal Gerardo Pollicita ante el juez Ariel Lijo. El objetivo de la fiscalía es reconstruir la evolución económica del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), establecer el origen de los fondos utilizados para comprar sus bienes y determinar el valor actual de los mismos. La pesquisa busca verificar si los ingresos declarados por el dirigente guardan relación con su nivel de gastos y activos.

En el plano inmobiliario, el Ministerio Público Fiscal solicitó examinar al menos nueve propiedades vinculadas al titular de la AFA en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires se destaca un departamento de casi 292 metros cuadrados ubicado en el barrio de Caballito, que fue adquirido en mayo de 2019 por $380.000 dólares. Asimismo, el expediente incluye otro inmueble en esa misma zona porteña que se vendió en febrero de 2019 a la firma Valle S.A. por una suma de $950.000 dólares.

El relevamiento de bienes raíces también abarca una vivienda en la localidad bonaerense de Beccar, parcelas en la zona de Estación Río Luján, en Campana y sus alrededores, además de una propiedad en Exaltación de la Cruz y diversos terrenos. Por otra parte, la investigación se extiende hasta la provincia de San Juan, donde se pusieron bajo la lupa distintos inmuebles situados tanto en el departamento de Chimbas como en la Capital provincial.

Para obtener precisiones sobre las propiedades porteñas, Pollicita requirió informes a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) y a la Agencia Gubernamental de Control (AGC). A través de estos organismos se busca acceder a boletas de ABL, valuaciones fiscales históricas, planos, permisos de obra, certificados de finalización y la identidad de los profesionales que participaron en las construcciones y mejoras.

De manera complementaria, se solicitaron copias certificadas de las escrituras y las carpetas notariales a los escribanos Marisa Galarza de Cichero y Eduardo Daniel Stisin para conocer las modalidades de pago y la procedencia del dinero. En territorio bonaerense, se pidieron informes históricos de dominio al Registro de la Propiedad y registros de ARBA sobre titularidades, superficies edificadas, valuaciones fiscales y pagos del impuesto inmobiliario.

Los pedidos de informes también involucran a los municipios de San Isidro, Campana y Exaltación de la Cruz, y de forma subsidiaria a Escobar, para relevar permisos de construcción, planos y tasas municipales. En paralelo, en San Juan se solicitó documentación a la Dirección General de Rentas, a Geodesia y Catastro y a los municipios de Chimbas y Capital, con el fin de corroborar titularidades, mejoras registradas y posibles habilitaciones comerciales.

Otro tramo central de la investigación se enfoca en los giros financieros realizados entre la entidad rectora del fútbol argentino y su máximo dirigente. Pollicita reclamó que la AFA informe los detalles de una transferencia por $260.000.000 efectuada el 6 de junio de 2023 desde una cuenta institucional en el Banco Credicoop hacia una cuenta personal de Tapia en el Banco de Servicios y Transacciones (BST).

Sobre esta operación bancaria, la fiscalía exige conocer el concepto declarado, la orden de pago, el acto administrativo que la respaldó, su imputación contable y los comprobantes de rendición. Además, se solicitó el detalle de otras 74 transferencias que suman un total de $10.400.000, junto con información sobre la emisión de tarjetas adicionales a nombre del dirigente y los vuelos privados abonados o contratados por la AFA en los que haya viajado desde 2017.

Con este paquete de requerimientos probatorios, los investigadores pretenden trazar un mapa completo sobre los ingresos, movimientos bancarios, gastos y beneficios que el dirigente haya recibido en relación con la institución deportiva. Ahora queda en manos del juez Ariel Lijo evaluar la presentación del fiscal Gerardo Pollicita y resolver si autoriza la ejecución de todas las medidas solicitadas en el expediente.