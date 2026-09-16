El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una propuesta para modificar el mecanismo de actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares que paga la Anses.

El artículo 17 de la iniciativa establece la derogación de los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160, que establece la movilidad automática de estas prestaciones. Actualmente, el esquema contempla actualizaciones vinculadas con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La propuesta forma parte del proyecto de Presupuesto 2027 y todavía debe ser tratada por el Congreso. Por lo tanto, el envío de la iniciativa no modifica por sí mismo el sistema vigente.

Qué cambiaría para la AUH

Si la modificación fuera aprobada tal como fue presentada, las asignaciones dejarían de contar con el mecanismo automático de actualización establecido por la Ley 27.160.

Esto no significa que la AUH desaparezca ni que necesariamente quede congelada. El cambio apunta específicamente al mecanismo que determina sus aumentos: sin la movilidad automática, los incrementos quedarían sujetos a las decisiones que se adopten en adelante.

La modificación también alcanzaría a los rangos y topes de ingresos familiares vinculados con las asignaciones.

Qué asignaciones están alcanzadas

La propuesta abarca el régimen de asignaciones familiares y universales de ANSES. Entre las prestaciones alcanzadas se encuentran:

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación por Embarazo.

Asignación Familiar por Hijo.

Asignación Familiar por Prenatal.

Asignación por Maternidad.

Asignaciones por Nacimiento y Adopción.

Ayuda Escolar Anual.

Asignación por Matrimonio.

Asignación por Cónyuge.

Además, el cambio afectaría los rangos y límites de ingresos familiares utilizados para determinar el acceso a determinadas prestaciones.

Es el segundo intento

La iniciativa tiene un antecedente inmediato. El Gobierno ya había incluido una modificación similar en el proyecto de Presupuesto 2026, pero durante el tratamiento parlamentario esa propuesta fue finalmente dejada de lado.

Como consecuencia, durante 2026 las asignaciones continuaron bajo el esquema de actualización automática. Ahora, el Ejecutivo volvió a incorporar la eliminación de ese mecanismo en el proyecto de Presupuesto 2027.

Qué falta para que cambie el sistema

El proyecto de Presupuesto 2027 deberá ser tratado por el Congreso. Si el artículo 17 fuera aprobado sin modificaciones, se derogarán las disposiciones mencionadas de la Ley 27.160 y cambiará el mecanismo de actualización de las asignaciones.

Hasta que eso ocurra, la movilidad vigente continúa aplicándose y la AUH y las asignaciones familiares mantienen el sistema de actualización establecido actualmente.