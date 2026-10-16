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Protección Civil de San Juan participó del Congreso de Prevención Sísmica en La Rioja

El equipo técnico de Protección Civil disertó en la última jornada del encuentro regional realizado en Chepes.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El equipo técnico de Protección Civil de San Juan compartió conocimientos sobre prevención sísmica a Chepes, La Rioja. (Gentileza)

 

La Dirección de Protección Civil de San Juan participó del 2° Congreso Regional de Prevención Sísmica “Del Conocimiento a la Acción”, realizado en Chepes, La Rioja, donde compartió herramientas y conocimientos para fortalecer la preparación y la respuesta ante emergencias sísmicas.

El equipo técnico, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, brindó una disertación abierta al público durante la última jornada del encuentro. La participación tuvo como objetivo aportar experiencias vinculadas con la prevención y la organización de los equipos que intervienen ante situaciones de emergencia.

El equipo técnico de Protección Civil de San Juan compartió conocimientos sobre prevención sísmica a Chepes, La Rioja. (Gentileza)

Tres jornadas de capacitación e intercambio

El congreso se desarrolló durante tres jornadas y reunió a especialistas del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), profesionales del área de Emergencias Socioambientales, integrantes del Servicio de Emergencias 107 y representantes del Ejército Argentino.

También participaron equipos de emergencias, rescate y socorrismo, representantes de Defensa Civil y personal de la Secretaría de Salud Municipal. Durante el encuentro, los asistentes compartieron conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la prevención, la preparación y la actuación frente a situaciones de riesgo.

La presencia sanjuanina permitió poner en común experiencias y herramientas para mejorar la coordinación entre los organismos responsables de proteger a la población.

Preparación para responder ante emergencias

La actividad estuvo destinada a fuerzas de seguridad, equipos de salud, personal de primera respuesta, docentes y público en general. Las propuestas de capacitación estuvieron orientadas a fortalecer la preparación individual y colectiva ante posibles emergencias sísmicas.

Desde Protección Civil destacaron la importancia de la formación continua y el intercambio entre instituciones como herramientas fundamentales para reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta.

En ese marco, el organismo provincial continúa promoviendo la capacitación de sus efectivos y la prevención como ejes centrales para actuar de manera coordinada y proteger a la comunidad ante una emergencia.

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