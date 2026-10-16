La Dirección de Protección Civil de San Juan participó del 2° Congreso Regional de Prevención Sísmica “Del Conocimiento a la Acción”, realizado en Chepes, La Rioja, donde compartió herramientas y conocimientos para fortalecer la preparación y la respuesta ante emergencias sísmicas.

El equipo técnico, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, brindó una disertación abierta al público durante la última jornada del encuentro. La participación tuvo como objetivo aportar experiencias vinculadas con la prevención y la organización de los equipos que intervienen ante situaciones de emergencia.

El equipo técnico de Protección Civil de San Juan compartió conocimientos sobre prevención sísmica a Chepes, La Rioja. (Gentileza)

Tres jornadas de capacitación e intercambio

El congreso se desarrolló durante tres jornadas y reunió a especialistas del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), profesionales del área de Emergencias Socioambientales, integrantes del Servicio de Emergencias 107 y representantes del Ejército Argentino.

También participaron equipos de emergencias, rescate y socorrismo, representantes de Defensa Civil y personal de la Secretaría de Salud Municipal. Durante el encuentro, los asistentes compartieron conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la prevención, la preparación y la actuación frente a situaciones de riesgo.

La presencia sanjuanina permitió poner en común experiencias y herramientas para mejorar la coordinación entre los organismos responsables de proteger a la población.

Preparación para responder ante emergencias

La actividad estuvo destinada a fuerzas de seguridad, equipos de salud, personal de primera respuesta, docentes y público en general. Las propuestas de capacitación estuvieron orientadas a fortalecer la preparación individual y colectiva ante posibles emergencias sísmicas.

Desde Protección Civil destacaron la importancia de la formación continua y el intercambio entre instituciones como herramientas fundamentales para reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta.

En ese marco, el organismo provincial continúa promoviendo la capacitación de sus efectivos y la prevención como ejes centrales para actuar de manera coordinada y proteger a la comunidad ante una emergencia.