Perder uno o varios dientes puede dificultar la masticación, modificar la forma de hablar y afectar la confianza al sonreír. Las prótesis dentales removibles son una alternativa para recuperar esas funciones. El odontólogo Jorge Giampietro explicó en Salud & Bienestar cómo se confeccionan, qué materiales existen y cuáles son los cuidados necesarios para utilizarlas con comodidad.

“¿Qué significa prótesis removibles? Que se retiran tanto por el profesional como el paciente y se coloca”, señaló. Pueden reemplazar una o varias piezas y también toda la dentadura, según las necesidades de cada persona. La elección requiere una evaluación de la boca, las encías y los dientes restantes.

Materiales y pasos para recuperar la sonrisa

Giampietro describió tres alternativas habituales: las prótesis acrílicas, las que tienen estructuras metálicas de cromo y las flexibles. Aunque todas buscan recuperar funciones, no son idénticas: su estabilidad, indicaciones y mantenimiento dependen del diseño y de la situación bucal. Por eso, el material más adecuado se define en el consultorio.

Jorge Giampietro, odontólogo.

El profesional explicó que la falta de dientes puede favorecer movimientos de las piezas vecinas y alterar la mordida. Reponerlas no responde solamente a una cuestión estética: también puede facilitar la alimentación y mejorar la seguridad al hablar.

El proceso comienza con una entrevista para conocer las necesidades de la persona. “Eso es fundamental, escuchar al paciente”, destacó. Luego se toman impresiones y registros de mordida para determinar la posición, el tamaño, la forma y el color de los dientes artificiales. Según indicó, algunos trabajos pueden completarse en dos o tres sesiones, aunque los plazos varían de acuerdo con cada caso.

Adaptación, higiene y controles

Al colocar una prótesis nueva puede aparecer una sensación extraña, pequeñas molestias. Giampietro comparó ese período con estrenar un calzado que necesita ajustes. “El objetivo es que esté el paciente lo más cómodo posible y satisfecho”, afirmó. Si hay dolor, heridas o dificultades para comer, corresponde volver al odontólogo y no intentar modificar la prótesis en casa.

La higiene diaria también es esencial. Las prótesis deben retirarse y limpiarse con un cepillo apropiado y productos indicados para ellas, sin utilizar agua caliente ni pastas abrasivas. Las tabletas limpiadoras pueden complementar la limpieza mecánica, pero no reemplazarla. Además, es necesario higienizar las encías, la lengua y los dientes naturales que permanezcan.

Por lo general se aconseja retirar la prótesis durante la noche, salvo indicación profesional diferente, para permitir el descanso de los tejidos. Al principio puede resultar útil comer alimentos blandos, cortar porciones pequeñas y masticar de ambos lados.

Giampietro insistió en que consultar permite conocer opciones y presupuestos acordes con cada situación. Su mensaje final fue animarse a buscar una solución: recuperar la sonrisa también ayuda a comer y conversar con comodidad.

Dato

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