Una manifestación frente a la sede corporativa de Mercado Libre en Saavedra visibilizó la crisis del endeudamiento familiar en Argentina, apuntando contra las elevadas tasas de interés de los créditos digitales otorgados por la plataforma. La protesta incluyó un llamado a un boicot de 24 horas y cuestionó la falta de intervención del Gobierno nacional frente a una problemática que afecta a millones de personas.

La jornada de protesta frente a Mercado Libre es el inicio de una serie de acciones impulsadas por sectores sociales y sindicales. El triunviro de la CGT, Cristian Jerónimo, advirtió sobre la angustiante situación de quienes se endeudan "para comer o pagar los servicios" y confirmó el acompañamiento a las próximas medidas de fuerza, que incluyen una concentración frente al Ministerio de Economía.

Reclamo por tasas "razonables"

Con pancartas y volantes con consignas como “Peligro: zona de estafa a las familias”, la organización Libres del Sur encabezó la movilización frente a las oficinas de la empresa fundada por Marcos Galperin.

El eje de la denuncia fue por la aplicación de tasas de interés que alcanzan hasta un 1300% anual en los préstamos otorgados con un solo clic desde la aplicación financiera.

Ante el conflicto, las organizaciones sociales, lideradas por Libres del Sur, convocaron a los usuarios a congelar el uso de la aplicación durante 24 horas como medida de protesta.

La referenta de la agrupación, Silvia Saravia, aclaró que la medida busca instalar la problemática en agenda pública: "Queremos tasas razonables, acordes a la inflación anual de este año".

7 millones de personas morosas

De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina, el endeudamiento e incumplimiento de pago es un problema estructural que se agrava desde hace 20 meses y alcanza a 7 millones de personas.

El fenómeno está estrechamente vinculado al deterioro del poder adquisitivo. Según los manifestantes y dirigentes sindicales, las familias acuden a este tipo de financiamiento de rápido acceso para cubrir necesidades básicas de la vida cotidiana:

Reducción del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

Aumento de las tarifas de servicios públicos por encima de la inflación.

Incremento de los valores de alquileres tras la derogación de la ley que los regulaba.

Inacción estatal y contrapunto político

El conflicto pone de manifiesto la falta de acuerdo sobre el rol del Estado en el mercado de crédito. El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que el Poder Ejecutivo no intervendrá en la regulación de estos costos, argumentando que se trata de un "problema entre privados".

En el Congreso de la Nación existen 30 proyectos de ley orientados a brindar herramientas de alivio y solución a los altos niveles de morosidad.

Desde la oposición y organizaciones sociales exigen que se impulsen planes de refinanciación obligatorios y la devolución de los excesos cobrados en concepto de intereses.

Nuevas movilizaciones en agenda

La jornada de protesta frente a Mercado Libre es el inicio de una serie de acciones impulsadas por sectores sociales y sindicales. El triunviro de la CGT, Cristian Jerónimo, advirtió sobre la angustiante situación de quienes se endeudan "para comer o pagar los servicios" y confirmó el acompañamiento a las próximas medidas de fuerza, que incluyen una concentración frente al Ministerio de Economía. “Galperin usurero. Milei cómplice”, “Peligro: zona de estafa a las familias”.

Con esos mensajes en pancartas, cantos y volantes, un grupo de manifestantes se acercó esta mañana a las oficinas de Mercado Libre, ubicadas en el barrio de Saavedra, para denunciar las tasas de interés de hasta el 1300 por ciento que ahogan a las familias que tomaron crédito a través de la aplicación financiera de Mercado Libre.

“El balance es muy satisfactorio porque pusimos en agenda esta problemática con una medida ciudadana, consciente y organizada. No estamos en contra de la empresa en sí, ni tampoco en contra de que cobre intereses por los préstamos otorgados, pero queremos tasas razonables, acordes a la inflación anual de este año”, explicó Silvia Saravia, referenta de Libres del Sur.

“Marcos Galperín, los bancos y los fondos de inversión extranjeros se enriquecieron sometiendo con intereses usureros a quienes menos tienen. No es ‘algo entre privados’, como dicen Milei y Caputo. Es un plan deliberado para trasladar ingresos hacia los que más tienen”, contrarestó Saravia.

Desde Libres del Sur denunciaron además que la toma de créditos responde a una serie de medidas económicas tomadas por el Gobierno que empujaron a las familias. Entre ellas, la reducción del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, el aumento de los servicios públicos por encima de la inflación, la duplicación de los alquileres tras la eliminación de la ley que los regulaba.

A la movilización de este martes se sumará este jueves a las 14 otra marcha convocada en las puertas del Ministerio de Economía. “La situación es crítica y se agudiza cada vez más. Es un endeudamiento que muchos toman para comer o para pagar los servicios, porque el modelo de este Gobierno los arrincona y los pone en un lugar angustiante”, denunció el triunviro de la CGT, Cristian Jerómino.



