Ante el profundo impacto de la caída del consumo y el modelo aperturista implementado por la administración de Javier Milei, un grupo de más de 280 fabricantes y empresarios de la industria del calzado y textil anunció la organización de una masiva "gran marcha nacional" para manifestar su rechazo a las políticas económicas del Gobierno y exigir medidas urgentes de salvataje para la producción local.

El sector atraviesa una etapa crítica caracterizada por el desplome estrepitoso de las ventas y la imposibilidad de competir frente al ingreso masivo de artículos importados desregulados y altamente subsidiados, según advirtió Lito Albano, dueño de la marca Luna Chiara.

A este escenario se le suman los recientes cierres de plantas emblemáticas como las de Dass en Misiones y las de Coopershoes o Will Der en la provincia de Buenos Aires, dejando a cientos de trabajadores en la calle.

De acuerdo con cifras de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra), ya se perdieron más de 8.000 empleos desde el inicio de la gestión libertaria, mientras que un informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) precisó que el conglomerado de textil, confección, cuero y calzado acumula una caída interanual de 16.244 puestos formales, ubicándose en 93.952 empleos hacia mediados de año.

Si bien la fecha tentativa analizada por los organizadores apunta inicialmente al 22 de octubre (con menciones de movilizaciones previas previstas hacia el 24 de septiembre), los referentes industriales continúan dialogando para definir los detalles logísticos de la protesta, aspirando a concentrar la manifestación en la emblemática Plaza de Mayo.

Ante este panorama de asfixia financiera para sostener alquileres, sueldos, servicios e impuestos, los empresarios enviaron un reclamo directo al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, advirtiendo que la clase media y trabajadora —sectores que en muchos casos respaldaron al oficialismo en las urnas— padece hoy las consecuencias de un modelo que desprotege al entramado industrial generador de empleo.