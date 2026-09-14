El Sindicato de Químicos realizó una medida de protesta frente al Parque Industrial contra la empresa Bio Cordillerana, luego de una extensa negociación y de dos o tres conciliaciones obligatorias dictadas por la provincia. En diálogo con DIARIO HUARPE, el secretario general del gremio, Mario García, denunció que los trabajadores están sin seguro, obra social ni ART y que existen distintas deudas laborales.

Los químicos reclamaron respuestas por salarios, aguinaldo, horas extras y vacaciones adeudadas. FOTO: SERGIO LEIVA/DIARIO HUARPE.

Según García, también se adeuda la primera cuota del aguinaldo de 2026, horas extras y vacaciones. El dirigente sostuvo que la situación se volvió más grave porque los trabajadores manipulan residuos patogénicos y residuos vinculados con la minería.

Denuncian falta de cobertura para los trabajadores

García puso como ejemplo la situación de Daniel Pardo, integrante de la comisión directiva del sindicato, quien permanece en reposo absoluto desde la semana anterior debido a un virus pulmonar. Según relató, cuando solicitaron una respuesta al dueño de la empresa, la indicación fue llevar al trabajador al hospital.

El dirigente explicó que Pardo debió volver a recibir atención médica en un establecimiento privado y pagar la consulta para conocer la evolución de su estado. Agregó que el médico de la empresa había visitado al trabajador en su domicilio y le había indicado que debía ser internado por la gravedad que presentaba en los pulmones.

Reclamo por las condiciones laborales

García sostuvo que el trabajador fue diagnosticado con neumonía y un virus, recibió medicación y todavía no está recuperado para regresar a sus tareas. Ante esta situación, afirmó que desde el sindicato entienden que “esto no da para más” y reclamó que se tomen medidas.

El secretario general también cuestionó la aplicación de las condiciones establecidas para las actividades consideradas esenciales. Según explicó, les señalan que los trabajadores deben cumplir con el 75% de sus funciones, aunque cuestionó cómo se determina ese porcentaje.

Durante la protesta, integrantes de la Intersindical San Juan acompañaron a los trabajadores y al sindicato. García señaló que el objetivo fue hacerle saber a la empresa y a los empleados que no están solos y que continuarán reclamando.

Temor a despidos y amenazas

García aseguró que existe temor entre los trabajadores a realizar este tipo de reclamos porque, según afirmó, la empresa ha despedido empleados cuando se adoptaron medidas de fuerza anteriormente. También sostuvo que los trabajadores permanecen bajo una situación de amenaza constante.

El dirigente denunció además situaciones de maltrato y amenazas hacia trabajadores y personas del sindicato. “Acá nadie quiere poner mal a nadie”, expresó, al explicar que el objetivo del reclamo es que quienes trabajan puedan acceder a los beneficios y condiciones que corresponden.

El secretario general sostuvo que el conflicto no es nuevo y que hubo anteriores conciliaciones obligatorias y medidas de fuerza. Según explicó, desde el sindicato solicitaron a la Subsecretaría de Trabajo que tomara las medidas correspondientes porque consideran que la empresa no cumple con sus trabajadores.