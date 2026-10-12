La sanción de la Ley de Desarrollo Local Minero, aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de julio de 2026, marcó un hito para el sector proveedor de San Juan. Sin embargo, para que la norma comience a operar plenamente, resta un paso clave: la publicación del decreto reglamentario. Esa es la herramienta que definirá los procedimientos concretos para aplicar las metas del 80% de empleo local y 60% de compras a proveedores sanjuaninos. Esto ya esta generando interés en las empresas de San Juan y del país. Mientras tanto, en el Ministerio de Minería ya vieron el decreto y la publicación estaría por salir en las próximas semanas

Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (Caprimsa), explicó a DIARIO HUARPE que el borrador del decreto es la pieza que el sector aguarda con mayor expectativa. "Los dos ministros se han comprometido a pasar el borrador del decreto reglamentario", señaló Godoy.

El dirigente subrayó la importancia de que el sector pueda aportar su visión técnica antes de la firma definitiva. "El compromiso fue que nos pasaban un borrador del decreto reglamentario, nosotros con ese borrador podíamos dar nuestra opinión. Puede ser tomada o no, pero el borrador es reglamentario. En eso quedamos", detalló.

El impacto en las decisiones de inversión

"Es un problema con las empresas, porque tienen que invertir y nos lo dicen en Buenos Aires, en Rosario, en todos lados, lo primero que te preguntan cuáles son las condiciones. Saben ya que está la ley, pero te dicen: 'Pero el decreto reglamentario, ¿cómo va a estar?'", afirmó.

El dirigente vinculó esa necesidad de certezas con la dinámica propia de las decisiones empresariales. "Las empresas no son creadores mágicos que te abren la caja. Tienen su destino, tienen su plata, deciden dónde invertir, miran bien cuál es el programa, qué condiciones, qué ley, cómo lo van a hacer. Quieren saber bajo qué condiciones estar. No es tan fácil ir y decir 'No me importa la ley, igual invierto'", sostuvo.

Godoy recordó que Caprimsa viene trabajando desde 2025 en la construcción de consensos en torno a la ley, en línea con el compromiso asumido por el gobernador Marcelo Orrego. En ese marco, la cámara participó activamente en la elaboración del artículo 16 del proyecto original, que finalmente se convirtió en ley. "Nosotros queremos participar. De hecho, hemos participado en la conformación del artículo 16 y otros donde el gobierno aceptó nuestra mirada", afirmó.

El dirigente también destacó que la norma busca evitar lo que el sector denomina "desviaciones" en el comportamiento de algunas operadoras. "Lo que queremos es que la ley complemente el espíritu con la realidad", sintetizó.

Una herramienta legal de cumplimiento efectivo

Para Caprimsa, el decreto reglamentario debe ser la herramienta legal que convierta las buenas intenciones de la ley en obligaciones concretas y auditables para las operadoras mineras. Godoy insistió en que el objetivo central es asegurar que la reglamentación sea "lo suficientemente clara y estricta para garantizar beneficios reales a la cadena de valor provincial".

El compromiso asumido por el Ejecutivo provincial de compartir el borrador con las cámaras antes de su firma definitiva representa, según el dirigente, un paso importante para avanzar en ese sentido. La expectativa del sector es que el decreto sea publicado a la brevedad para que las empresas puedan comenzar a prepararse y competir en igualdad de condiciones por los contratos que ya están en marcha.