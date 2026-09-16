El presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (Caprimsa), Fernando Godoy, disertó en el marco del Día de la Industria organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en Buenos Aires, donde referentes de distintos sectores analizaron cómo insertar a las pymes en las cadenas de valor del gas, el petróleo y la minería.

Godoy participó del panel "Transición PyME: ¿Cómo lograr su inserción en las cadenas de valor del gas, petróleo y la minería?", junto a Pablo Morellato, presidente de la Cámara Argentina del Diésel; Carlos Norman, jefe de Abastecimiento de Contreras Hnos.; y Cristina Arheit-Zapp, de SIN PAR, industria metalmecánica. La actividad se dio en el marco de la reciente institucionalización de la Mesa de Petróleo, Gas y Minería de CAME.

Uno de los ejes de la jornada fue una comparación que grafica el momento que atraviesa San Juan. Hace ocho años, hablar de una "segunda pampa húmeda" en referencia a los proveedores petroleros de Neuquén sonaba poco creíble. Hoy, con el desarrollo minero en marcha, ya se habla también de una tercera. Las miradas coincidieron en que la provincia atraviesa una etapa de fuerte expectativa.

El camino de una pyme hacia la minería

Durante las disertaciones se coincidió en que el camino de una pyme hacia convertirse en proveedora de una operadora minera, petrolera o gasífera no se recorre de un solo tramo. "El primer paso es fortalecerse en las confederaciones y cámaras", resumió Carlos Norman, de Contreras Hnos.

En el panel se coincidió en que ese camino tiene una hoja de ruta concreta: certificarse, aliarse primero con una empresa que ya tenga el pie dentro del sector, ganar visibilidad en proyectos de menor escala y, recién después, escalar.

Sumarse en alianza a una empresa que ya trabaja en el sector permite aprender las reglas del juego, alcanzar documentación, conocer protocolos y tiempos, sin asumir sola el costo de esa curva de aprendizaje. A medida que una pyme gana capacidad, el paso siguiente es asociarse con otras empresas locales, incluso conformando UTEs, para afrontar juntas un contrato de una envergadura que ninguna podría sostener en soledad.

La mirada de Caprimsa

Fernando Godoy se refirió a la importancia de esta posibilidad de entrar en contacto con otras pymes para que "tengan visibilidad, que tengan músculo económico, que aspiren a llegar y que tengan paciencia, porque no es de un día para el otro".

El presidente de Caprimsa indicó que la clave no es apuntar directamente a la operadora del proyecto, sino a sus proveedores ya establecidos, como puerta de entrada progresiva.

En el primer panel de la jornada, "Producir, invertir y generar empleo en la Argentina de hoy", se identificó a la minería, junto con el agro y la energía, como uno de los sectores con mejor perspectiva productiva del país, comparándolo en términos de oportunidad de inversión con la propia pampa húmeda. Se subrayó también que la minería es una industria de largo plazo.

Para Caprimsa, estos espacios de vinculación permiten que las pymes conozcan nuevas oportunidades, fortalezcan sus capacidades y encuentren aliados para avanzar en el desarrollo de sus negocios. La Cámara reúne a pymes y grandes compañías, empresas locales y de otras provincias, que comparten estándares, conocimiento y oportunidades.