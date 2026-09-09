El proyecto de reforma de la ley del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) propone establecer nuevas restricciones para acceder a soluciones habitacionales de carácter social y apunta especialmente a funcionarios y personas vinculadas a ellos.

La iniciativa plantea que queden inhabilitados quienes ocupen cargos electivos, políticos o de designación en cualquiera de los tres poderes del Estado provincial, además de autoridades y funcionarios políticos municipales.

La restricción también alcanzaría a sus cónyuges, convivientes y familiares directos en línea ascendente o descendente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

El texto incluye además a personas humanas o jurídicas que mantengan relaciones comerciales, contractuales o societarias directas con esos funcionarios cuando esas vinculaciones pudieran generar un conflicto de intereses o un beneficio indirecto.

La propuesta establece que esta inhabilitación no terminaría inmediatamente cuando la persona deje el cargo. De aprobarse, se extendería durante dos años posteriores al cese efectivo de la función pública.

La restricción no alcanzaría a todas las herramientas del IPV. El propio proyecto aclara que quedan fuera de esta prohibición las asistencias financieras para construcción y ampliación y determinados emprendimientos habitacionales desarrollados con aportes privados y participación de entidades intermedias.

Además, la iniciativa prevé consecuencias para quienes intenten eludir las restricciones. El falseamiento de información, la omisión deliberada o cualquier maniobra destinada a evitar la inhabilitación podría provocar la nulidad del beneficio, además de eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales.

El cambio busca incorporar a la ley una regla específica sobre quiénes no podrían recibir viviendas sociales en función del cargo que ocupan, sus vínculos familiares o determinadas relaciones de interés.