A poco más de seis meses de haber asumido sus bancas, los nuevos diputados nacionales por San Juan muestran diferencias marcadas en la cantidad de proyectos presentados o acompañados en el Congreso. Según los registros oficiales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Cristian Andino encabeza el listado con 156 iniciativas, seguido por Carlos Jaime Quiroga, con 15, y Abel Chiconi, con tan solo una.

En el caso de Andino, los 156 proyectos se dividen en 59 iniciativas de ley, 85 de resolución y 12 de declaración. La mayor parte corresponde a proyectos de resolución, una herramienta legislativa que suele utilizarse para pedidos de informes, expresiones institucionales o pronunciamientos de la Cámara.

Jaime, por su parte, registra 15 proyectos desde que asumió. De ese total, 10 son proyectos de ley y 5 de declaración. Chiconi aparece con 1 proyecto, también de ley, vinculado al régimen de validez constitucional de las tasas municipales.

El ranking sanjuanino completo

Si se ordena a todos los diputados nacionales por San Juan según la cantidad de proyectos encontrados en la web oficial de la Cámara, el primer lugar corresponde a Jorge Chica, de Unión por la Patria, con 422 iniciativas. Sin embargo, ese dato debe leerse con una aclaración: Chica asumió en 2023, por lo que acumula más tiempo de actividad parlamentaria.

El segundo lugar lo ocupa Andino, con 156 proyectos desde diciembre de 2025. Luego aparece Nancy Picón, de Producción y Trabajo, con 82 proyectos y mandato iniciado en diciembre de 2023. Más atrás se ubica José Peluc, de La Libertad Avanza, con 28 proyectos desde el comienzo de su período en 2023.

El listado se completa con Jaime, que suma 15 proyectos desde diciembre de 2025, y Chiconi, con una iniciativa registrada desde el inicio de su mandato. Así, el ranking general muestra a Chica como el diputado sanjuanino con más proyectos acumulados, aunque la comparación requiere distinguir entre quienes llevan desde 2023 en la banca y quienes asumieron hace pocos meses.

Andino, quinto a nivel nacional

El desempeño de Andino también aparece reflejado en un relevamiento nacional publicado por Infobae, que analizó la producción parlamentaria de los 127 diputados que asumieron el 10 de diciembre de 2025. En ese informe, el sanjuanino quedó quinto entre los legisladores nuevos con mayor cantidad de proyectos firmados hasta el 10 de junio.

El ranking nacional fue encabezado por Juan Carlos Molina, de Santa Cruz; seguido por Agustina Propato, de Buenos Aires; Agustín Rossi, de Santa Fe; y Gabriela Pedrali, de La Rioja. Detrás de ellos aparece Andino, como el sanjuanino mejor ubicado dentro de ese relevamiento.

La publicación también marcó una diferencia política entre los bloques. Mientras los diputados de Unión por la Patria figuran entre los más activos en la presentación de iniciativas, desde La Libertad Avanza señalaron que la tarea principal de sus legisladores no pasa por presentar proyectos individuales, sino por acompañar el temario impulsado por el Poder Ejecutivo.