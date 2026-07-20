La investigación por la muerte de Cintia Johana Ortega, la mujer que fue atropellada durante la madrugada del domingo en Rawson, atraviesa una etapa decisiva. La Justicia aguarda el resultado de una pericia que será determinante para establecer si el automóvil secuestrado es el mismo que embistió fatalmente a la víctima y luego escapó del lugar.

Aunque hay dos hombres detenidos de manera preventiva, desde la Unidad Fiscal de Delitos Especiales aclararon que todavía no está acreditada su responsabilidad en el hecho. La confirmación dependerá, en gran medida, del resultado de los estudios técnicos que comenzaron a realizarse sobre el vehículo.

El siniestro ocurrió cerca de las 5.40 sobre el costado este de calle General Mosconi, entre Putaendo y el callejón Astroja. Según la investigación, Ortega caminaba junto a un grupo de amigos después de salir de bailar cuando fue atropellada desde atrás por un automóvil que circulaba en el mismo sentido. Tras el impacto, el conductor huyó sin detenerse a auxiliarla.

La mujer sufrió lesiones gravísimas y fue trasladada de urgencia por una ambulancia del servicio 107 al Hospital Guillermo Rawson. Sin embargo, ingresó sin signos vitales.

Los testimonios recolectados en la escena permitieron establecer que el vehículo involucrado sería de color blanco. Con esos datos, la Policía encontró un automóvil de características similares en inmediaciones de calle 8 y Punta del Monte, también en Rawson, donde además fueron detenidos dos hombres que quedaron a disposición de la Justicia.

Sin embargo, la prueba que puede definir el rumbo de la causa es el análisis de una autoparte faltante del vehículo secuestrado. Los peritos deberán determinar si esa pieza coincide con un fragmento recuperado en el lugar del atropello. Si existe compatibilidad, la evidencia fortalecerá la hipótesis de que se trata del automóvil involucrado. En caso contrario, la investigación deberá continuar por otra línea.

La causa está a cargo del fiscal Iván Grassi y del ayudante fiscal Pablo Orellano, quienes continúan reuniendo pruebas para reconstruir la mecánica del hecho y establecer las responsabilidades penales correspondientes. Hasta que concluya la pericia, la Justicia sostiene que no existe una confirmación de que los dos detenidos sean los autores del atropello fatal.