Una frase dicha durante una discusión puede parecer inofensiva, pero cuando se repite y se convierte en una forma habitual de comunicarse puede desgastar una relación de pareja. Expresiones como "Sos imposible", "No sé para qué intento hablar con vos" o "Claro, porque vos siempre sabés más" pueden esconder una dinámica de desprecio que, según investigaciones en psicología, está asociada con un mayor riesgo de divorcio.

El planteo se basa en los estudios de los psicólogos John y Julie Gottman, quienes identificaron cuatro patrones de comunicación que pueden dañar los vínculos afectivos: la crítica, el desprecio, la actitud defensiva y el bloqueo comunicacional. Los especialistas los denominaron "Los Cuatro Jinetes".

El desprecio, una señal de alerta en la pareja

Entre esos comportamientos, el desprecio es el que mostró la asociación más fuerte con el divorcio. Aparece cuando una discusión deja de centrarse en un problema concreto y pasa a convertirse en un ataque contra la otra persona.

La diferencia puede parecer pequeña, pero es importante. No es lo mismo decir "me dolió que no me avisaras que llegabas tarde" que responder "sos un egoísta, nunca te importó nadie". En el primer caso se expresa una molestia puntual; en el segundo, se descalifica al otro.

El desprecio también puede manifestarse a través de burlas, ironías, gestos de fastidio o miradas que transmiten rechazo. Cuando estas conductas se vuelven frecuentes, pueden deteriorar el respeto, la cercanía y la seguridad emocional.

Los cuatro comportamientos que pueden desgastar el vínculo

Los estudios de John y Julie Gottman describen cuatro formas de comunicación que pueden instalarse durante los conflictos:

Crítica: ocurre cuando el reclamo deja de señalar una conducta específica y apunta contra la personalidad del otro. Por ejemplo, decir "sos un desastre con la plata" en lugar de plantear que necesitan organizar mejor los gastos.

Desprecio: incluye burlas, descalificaciones y expresiones que colocan a una persona en una posición de superioridad frente a la otra.

Actitud defensiva: aparece cuando cada integrante responde justificándose, devuelve los reproches o intenta demostrar que no tiene responsabilidad en el conflicto.

Bloqueo comunicacional: sucede cuando alguien deja de responder, cambia de tema, mira el teléfono o se retira de la conversación.

Este último comportamiento no siempre significa indiferencia. En ocasiones, puede ser una respuesta al agotamiento emocional y a la dificultad para continuar hablando en medio de una discusión intensa. Sin embargo, para quien queda del otro lado, el silencio puede sentirse como rechazo o falta de interés.

El problema no está necesariamente en una pelea aislada, sino en que estas formas de comunicación se conviertan en la manera habitual de resolver las diferencias.

Cómo evitar que las discusiones dañen la relación

Reconocer estos comportamientos es uno de los primeros pasos para modificar la dinámica. Los especialistas plantean que es posible expresar el enojo sin convertirlo en un ataque personal.

En lugar de decir "nunca estás", se puede explicar "me sentí solo cuando no respondiste". También es posible reemplazar "no te importa nada" por "necesitaba que me acompañaras hoy". La diferencia está en comunicar una emoción o una necesidad concreta, en lugar de definir al otro por una conducta.

Cuando una discusión se vuelve demasiado intensa, hacer una pausa puede ayudar. Para eso, es importante explicar que se necesita un momento para calmarse y dejar claro que la conversación se retomará más tarde. Así, el silencio no funciona como un castigo ni como una forma de abandonar el diálogo.

Caminar unos minutos, respirar lentamente o tomar agua son algunas de las acciones que pueden ayudar a reducir la tensión antes de continuar hablando.

El aprecio cotidiano también cumple un papel importante: agradecer los gestos, reconocer los esfuerzos y expresar aquello que todavía se valora de la otra persona puede contribuir a recuperar la cercanía.

Cuando el desprecio, la hostilidad o los bloqueos se repiten y resulta difícil modificar esa dinámica, la terapia de pareja o el acompañamiento individual pueden ofrecer herramientas para comprender qué ocurre y mejorar la comunicación.