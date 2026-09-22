Septiembre pone en primer plano a una profesión que muchas veces se relaciona únicamente con la infancia y las dificultades escolares, aunque su campo de acción es mucho más amplio. En el Mes de la Psicopedagogía, la licenciada Florencia Martinez visitó Salud & Bienestar y explicó cómo esta disciplina acompaña los procesos de aprendizaje durante las diferentes etapas de la vida.

“La psicopedagogía trabaja puntualmente acompañando los procesos de aprendizaje en las distintas etapas de la vida”, señaló. Según explicó, el objetivo no consiste solamente en identificar aquello que cuesta, sino también en reconocer las fortalezas de cada persona y desarrollar estrategias que favorezcan aprendizajes significativos.

Un acompañamiento durante toda la vida

El trabajo puede comenzar en la infancia ante dificultades en lectura, escritura o matemática, pero también frente a problemas para sostener la atención, olvidos frecuentes, desorganización o poca tolerancia a la frustración. Durante la adolescencia pueden incorporarse herramientas de organización y técnicas de estudio, mientras que en los adultos mayores también se trabaja mediante la estimulación cognitiva.

Florencia Martínez, psicopedagoga

La evaluación psicopedagógica contempla las características y necesidades particulares de cada persona, además del contexto en el que se desenvuelve. Puede analizar aspectos como atención, memoria, razonamiento, funciones ejecutivas, lectura, escritura y matemática.

El acompañamiento de la familia también resulta fundamental. “Necesitamos principalmente el acompañamiento familiar, la apertura de la escuela y también el trabajo conjunto con otros profesionales”, sostuvo Martinez. En algunos casos, el abordaje interdisciplinario permite comprender mejor qué está sucediendo y establecer estrategias adecuadas.

Respetar los tiempos y evitar comparaciones

Entre los errores que pueden aparecer durante el acompañamiento, Martinez mencionó las comparaciones con otros niños, las exigencias que no respetan los procesos individuales y la interpretación de una dificultad como falta de esfuerzo.

“Cada persona tiene sus modos de aprender, sus tiempos”, remarcó.

Por eso, destacó la importancia de reconocer los avances, valorar las fortalezas y cuidar la autoestima. Una dificultad para aprender, explicó, no implica una menor capacidad ni disminuye el valor de la persona.

La prevención es otro aspecto central de la profesión. Una intervención temprana puede detectar posibles dificultades y fortalecer habilidades antes de que se profundicen.

“Prevenir también significa brindar herramientas mucho antes de que esa dificultad se acentúe más”, afirmó.

Para la especialista, la psicopedagogía tiene un importante valor social porque no se limita a aquello que cuesta. También busca generar apoyos y nuevas oportunidades para que cada persona pueda desarrollarse plenamente. El aprendizaje, sostuvo, acompaña al ser humano desde que nace hasta la vejez.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por HUARPE TV, a través de la señal 19.2 de TDA, y también puede verse por Kick y YouTube.