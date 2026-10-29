Este jueves 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis, una enfermedad que afecta a entre el 2% y el 3% de los argentinos, alrededor de un millón de personas, según la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (Aepso). Aunque suele identificarse por las manchas en la piel, es una afección inflamatoria crónica, no contagiosa, que puede afectar otras partes del organismo y acompañar al paciente toda su vida.

Las lesiones aparecen como placas rojizas con escamas blancas, especialmente en codos, rodillas y cuero cabelludo. Pueden provocar picazón y otras molestias. Verónica Pastore, dermatóloga y médica de planta del Servicio de Dermatología del Hospital Rawson, explicó a DIARIO HUARPE que puede presentarse en la infancia, adultez o vejez, aunque es más frecuente en adultos.

“La causa específica se sabe que es una alteración del sistema inmunológico y una predisposición genética”, declaró Pastore. Los síntomas pueden disminuir y reaparecer en brotes, pero la mejoría no significa que la enfermedad se haya curado.

Las enfermedades que complican su evolución

La psoriasis requiere mirar más allá de la piel. En personas con diabetes, sobrepeso, obesidad, hipertensión, síndrome metabólico o problemas cardiológicos, el seguimiento debe contemplar esas condiciones.

“No aumenta las posibilidades, pero empeora el pronóstico”, aclaró Pastore sobre la influencia de enfermedades como la diabetes en la evolución de la psoriasis.

Otro riesgo es el compromiso de las articulaciones, que puede provocar dolor o rigidez en manos, pies y columna. Sin embargo, esperar esos síntomas puede retrasar la atención. “Hay métodos diagnósticos, por ejemplo ecografías o resonancias, que podemos hacer para diagnosticar compromiso incipiente”, señaló. Esas evaluaciones permiten detectar alteraciones antes de que causen dolor o deformaciones.

Los errores que pueden agravar los brotes

Automedicarse o aplicar productos caseros sobre las placas puede empeorar la irritación. Pastore hizo una advertencia específica sobre una práctica extendida: colocar aloe vera directamente en las lesiones.

“Eso puede generar mayor irritación y no es un tratamiento”, sostuvo. También desaconsejó preparados magistrales sin indicación profesional y cosméticos perfumados, y recomendó elegir productos hipoalergénicos.

El estrés puede desencadenar brotes en quienes tienen predisposición o ya viven con psoriasis. Para favorecer una mejor evolución, la dermatóloga aconsejó actividad física regular, alimentación equilibrada, higiene adecuada y humectación. Esos cuidados no reemplazan el tratamiento médico.

Consultar antes de resignarse a las manchas

Una situación que observa la profesional es que algunos pacientes se acostumbran a vivir con las lesiones y desconocen las alternativas disponibles.

“Hay muchas opciones de tratamientos nuevas que estamos implementando y el paciente puede estar muy bien sin tener lesiones de psoriasis”, remarcó.

Ante placas persistentes o recurrentes y molestias articulares, el primer paso es consultar a un dermatólogo y mantener el seguimiento indicado. La psoriasis no tiene cura definitiva, pero puede controlarse para que no condicione la vida cotidiana.

Qué ocurre con el clima de San Juan

La sequedad provincial no es una causa directa de psoriasis, pero puede aumentar las molestias de quienes ya la tienen. “Puede ser que se le reseque más la piel y que genere mayor escama”, explicó. Por eso es importante prestar atención al jabón, utilizar humectantes adecuados y usar protector solar.

En el Hospital Rawson funciona un consultorio que reúne a Dermatología y Reumatología el último jueves de cada mes, en Consultorios Externos. También se puede acudir al Hospital Marcial Quiroga o a especialistas privados.

“En una sola visita se le simplifica la atención por ambos especialistas”, destacó sobre el consultorio conjunto, donde se evalúan las lesiones y posibles complicaciones articulares.