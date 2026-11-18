La psoriasis no es solamente una afección de la piel: puede comprometer las articulaciones, afectar la autoestima y requerir controles con otros especialistas. El dermatólogo Gonzalo Campos explicó en Salud & Bienestar cómo reconocer sus síntomas, qué factores intervienen en su aparición y qué tratamientos existen para mejorar la calidad de vida.

Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica que suele manifestarse por brotes.

“La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que aparece por brotes”, señaló el especialista, y mencionó factores genéticos e inmunológicos.

Aunque no es contagiosa y no tiene cura, existen alternativas para controlar sus manifestaciones.

Las señales que aparecen en la piel

Las lesiones más habituales incluyen placas enrojecidas cubiertas por escamas, que provocan picazón. Suelen aparecer en codos, rodillas, región lumbar y cuero cabelludo, y pueden afectar las uñas, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Campos describió diferentes formas de presentación. Una de ellas es la psoriasis en gotas, que puede surgir en niños después de infecciones como una faringitis estreptocócica. Otra es la artritis psoriásica, que compromete las articulaciones y puede causar dolor y limitaciones. También existen formas extensas y graves que requieren atención médica urgente.

El dermatólogo destacó que el impacto no termina en las lesiones visibles. “Fuertemente, por cierto, fuertemente porque indudablemente el paciente psicofísicamente se siente mal”, expresó al referirse a las consecuencias emocionales. La incomodidad y la pérdida de confianza pueden hacer necesario el acompañamiento psicológico.

Diagnóstico y tratamientos actuales

El diagnóstico suele realizarse mediante la evaluación clínica del dermatólogo. En situaciones particulares puede indicarse una biopsia para confirmar el cuadro. La elección del tratamiento depende de la extensión, la localización y la gravedad de las lesiones, y de la salud del paciente.

Para cuadros leves pueden utilizarse cremas con corticoides y derivados de la vitamina D, siempre bajo indicación profesional. En casos moderados o graves existen fototerapia controlada, medicamentos sistémicos y terapias biológicas. Estas amplían las opciones terapéuticas. Requieren seguimiento médico.

Campos recordó que la psoriasis puede asociarse con otras afecciones, como alteraciones metabólicas. Por eso insistió en una atención integral, con controles y hábitos saludables. Evitar el tabaco y el consumo excesivo de alcohol también forma parte del cuidado. Aunque algunas personas mejoran con la exposición solar, las quemaduras pueden empeorar la piel: no se recomienda tomar sol sin protección como tratamiento.

La recomendación final fue consultar ante lesiones persistentes y sostener el seguimiento, aun cuando disminuyen los brotes. El objetivo no es solo mejorar la apariencia de la piel, sino también preservar el bienestar físico y emocional. La continuidad de los controles permite ajustar las terapias y acompañar al paciente a largo plazo.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.



