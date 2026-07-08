La Corte de Justicia de San Juan publicó la acordada que formaliza los ascensos dentro del Poder Judicial, luego del malestar interno que se había generado por la comunicación previa a través de correos electrónicos. El documento corresponde al Acuerdo General N° 63 y fue firmado el 30 de junio de 2026 por los ministros del máximo tribunal provincial.

La novedad se conoció después de que más de un centenar de trabajadores recibieran mails en los que se les informaba que habían sido promovidos, pese a que hasta ese momento la acordada no había sido difundida oficialmente. Esa situación generó cuestionamientos puertas adentro de Tribunales, principalmente por la modalidad utilizada para comunicar una decisión administrativa de este tipo.

Según el documento publicado, los ascensos alcanzan a 182 agentes de distintos agrupamientos del Poder Judicial. La acordada sostiene que existían cargos vacantes en el Agrupamiento de Personal de Magistratura, Administrativo y Técnico, y Obrero, Maestranza y Servicios. También indica que, tras la evaluación correspondiente, resultaba necesario efectuar las promociones para cubrir esas vacantes.

Entre los cargos incluidos figuran secretarios letrados de la Corte, secretarios de Cámara, secretarios de Primera Instancia, secretarios de Paz Letrado, jefes de despacho, oficiales mayores, oficiales técnicos, escribientes, mayordomos, auxiliares y ayudantes, entre otras categorías.

Uno de los puntos centrales de la acordada es que los ascensos y los cambios de funciones rigen desde el 1 de julio de 2026. Es decir, la formalización administrativa quedó fechada con vigencia anterior a la publicación del documento, lo que también explica parte de la expectativa que se había generado entre los trabajadores judiciales.

El acuerdo fue firmado por el presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, y por los ministros Juan José Victoria, Adriana García Nieto, Guillermo Horacio De Sanctis y Marcelo Jorge Lima. También intervino el fiscal general Guillermo Baigorrí, en los términos previstos por la Ley Provincial 2352-O.

La publicación de la acordada permite cerrar el aspecto formal de una medida que ya había comenzado a circular internamente a través de notificaciones personalizadas. Sin embargo, el episodio dejó expuesto el malestar que provocó el mecanismo de comunicación elegido, sobre todo entre los agentes que no fueron alcanzados por las promociones o que cuestionaron que los avisos llegaran antes de la difusión oficial del instrumento firmado por la Corte.

El listado de ascensos

Los agentes ascendidos, ordenados por nombre y apellido, son: