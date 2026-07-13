El Ministerio de Salud de San Juan informó que ya están disponibles las notas del Examen de Ingreso a las Residencias de Salud 2026 y dio a conocer el cronograma oficial de las próximas etapas del proceso. Incluye el período para presentar reclamos, la revisión por parte del Comité Técnico y la publicación del orden de mérito definitivo.

Los postulantes ya pueden consultar sus calificaciones y, en caso de considerarlo necesario, tendrán tiempo hasta el 15 de julio para presentar reclamos sobre las preguntas del examen.

Posteriormente, el Comité Técnico del Examen analizará cada una de las presentaciones y podrá emitir sus respuestas hasta el 17 de julio. Finalmente, el 21 de julio se publicará el Orden de Mérito Definitivo, documento que definirá la posición final de cada aspirante para la adjudicación de las residencias.

Las fechas más importantes

Hasta el 15 de julio: presentación de reclamos sobre las preguntas del examen.

Hasta el 17 de julio: respuestas del Comité Técnico del Examen.

21 de julio: publicación del Orden de Mérito Definitivo.

Un examen con récord de participación

El examen en Casa España, bajo modalidad presencial y de acuerdo con el calendario provincial. La edición 2026 marcó un hecho histórico, ya que por primera vez cada provincia organizó su propio concurso de residencias, una modalidad que representó un importante desafío organizativo para el sistema de salud sanjuanino.

En total, 228 profesionales se inscribieron para rendir la evaluación y competir por 101 cargos disponibles. De esas vacantes, 70 correspondieron a especialidades médicas, mientras que las restantes estuvieron destinadas a áreas como Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Bioquímica, Ingeniería Clínica y Kinesiología.

Los postulantes concursaron para acceder a residencias básicas, articuladas y posbásicas, en una jornada que se desarrolló con normalidad y una importante convocatoria de profesionales.

Con la publicación de las notas, el proceso entra en su etapa final. Una vez resueltos los reclamos y difundido el orden de mérito definitivo, el Ministerio de Salud avanzará con la adjudicación de las plazas disponibles para el ciclo de Residencias de Salud 2026.