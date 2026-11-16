El piloto sanjuanino Alberto “Puchi” Ontiveros vivió una semana inolvidable en México, donde consiguió la victoria en la categoría Pro Moto 30 de la Score Baja 1000 en su primera participación. En diálogo con DIARIO HUARPE, contó cómo fue la experiencia de competir en una de las carreras más exigentes del mundo del motociclismo off-road y destacó el trabajo colectivo que permitió alcanzar el resultado.

“Fue increíble porque no solo el triunfo en este debut en la Baja, en una carrera tan difícil, sino también todo lo que ha tenido”, expresó el deportista. Ontiveros explicó que fueron varios días fuera de casa, con mucha preparación y entrenamiento, hasta llegar a una competencia en la que la estrategia y el funcionamiento del equipo resultaron determinantes.

El grupo logró un resultado histórico en su primera participación.

El sanjuanino integró un cuarteto panamericano junto al guatemalteco Francisco Arredondo, el canadiense Jack Lundin y el mexicano Ramón Dávila. Los cuatro consiguieron el primer puesto de su categoría y, además, registraron el octavo mejor tiempo entre las motos y los quads de la divisional Pro.

El desafío de las piedras, las montañas y los barrancos

Uno de los momentos más exigentes para Ontiveros llegó durante el sector que le tocó conducir, caracterizado por la dificultad del terreno y los riesgos del recorrido. “Venía a hacer una parte que era bastante compleja el circuito, con muchas piedras, bastante peligroso, porque subíamos una montaña y después bajarla, con muchas piedras, acantilados y barrancos”, relató.

Ontiveros conquistó la exigente competencia en su debut.

El piloto sanjuanino aseguró que se sintió muy bien durante ese tramo y que asumió la responsabilidad de recuperar posiciones. “Recibí la moto en una posición mucho más atrasada, pude recuperar mucho, puse la moto ahí adelante y después mis compañeros pudieron terminar el trabajo y poder ganar”, explicó.

Sobre el rendimiento de la moto, destacó que respondió de manera excelente y que el equipo logró administrarla correctamente durante toda la competencia. También remarcó que no cometieron errores ni recibieron penalizaciones, aspectos que consideró fundamentales para completar el recorrido y quedarse con la victoria.

Un equipo internacional que nació de la pasión por el Dakar

El equipo panamericano se quedó con el primer puesto.

La conformación del equipo tuvo como punto de partida los vínculos que Ontiveros construyó con otros pilotos en competencias internacionales. Según contó, conoce a Francisco Arredondo y a Jack Lundin a través de sus participaciones en el Dakar.

La relación con Lundin se fortaleció durante el desafío Ruta 40, disputado en mayo en San Juan, donde también consiguió una victoria con el acompañamiento de la empresa Vicuña. A partir de esa experiencia surgió una amistad y el vínculo que permitió concretar la invitación para participar en la Baja 1000.

“Jack fue el coordinador de este grupo, él ya nos conocía a todos y sintió que podía armar un equipo que sea competitivo”, explicó Ontiveros. Además, destacó que el acompañamiento de Vicuña hizo posible una participación que, de otra manera, le hubiese resultado muy difícil concretar.

Un cierre de 2026 con dos grandes resultados

La victoria en México también significó el cierre de una temporada cargada de competencias internacionales, preparación y esfuerzo para el piloto sanjuanino. Después de un año de viajes y entrenamientos, Ontiveros anticipó que ahora buscará dedicar tiempo a su familia y al trabajo.

“Por mí el año está terminado, vamos a dedicarnos a recuperar tiempo con nuestra familia, con el trabajo”, expresó. Sobre lo que vendrá en 2027, señaló que todavía no definió si participará nuevamente en competencias internacionales o si tendrá un calendario enfocado en carreras locales.

El sanjuanino cerró la temporada con dos resultados que calificó como grandes, luego de un año de mucho esfuerzo y preparación. Su primera participación en la Baja 1000 terminó con una victoria internacional que se suma a una trayectoria vinculada a las principales competencias del motociclismo de rally y aventura.