La historia de doce puesteros del desierto de Bermejo, en el departamento de Caucete, conmovió a todo el país y ahora tendrá un capítulo de oro en el cierre de la Copa del Mundo 2026. Tras volverse virales por un video en el que se los veía escalando el médano más alto de su zona de trabajo para sintonizar la semifinal contra Inglaterra, estos trabajadores rurales han sido invitados formalmente para vivir la gran final contra España desde la comodidad del Hotel Terraza, ubicado en el paraje Difunta Correa.

Ivan Kadi, presidente de la Fundación Difunta Correa, fue quien tomó la iniciativa de contactar a estos hombres que representaron la pasión argentina en su estado más puro. En un paraje donde no hay electricidad ni internet, los puesteros no quisieron perderse el avance de la Selección y encontraron una solución tan ingeniosa como sacrificada: subir a la cima de las dunas para captar una débil señal de celular y seguir el partido desde un teléfono móvil. La invitación de la Fundación busca reconocer ese esfuerzo, ofreciéndoles una jornada completa de celebración que incluye un asado especialmente comprado para ellos, permitiéndoles disfrutar del partido más importante del campeonato en un ambiente de confort y camaradería.

De la arena a la comodidad del hotel

El video que se hizo viral mostraba una escena cargada de mística futbolera: en medio de la inmensidad del desierto sanjuanino, el grupo de hombres se agrupaba en lo alto, compartiendo la emoción de cada jugada mientras alentaban a la Albiceleste. Ese gesto de lealtad a los colores, realizado en un entorno inhóspito, fue el motor que impulsó el reconocimiento de las autoridades del paraje caucetero.

Ahora, el escenario para la final será radicalmente distinto a la cima del médano. Los doce trabajadores dejarán por un momento sus tareas rurales para trasladarse al lobby del Hotel Terraza. Allí, frente a un televisor Smart de 56 pulgadas equipado con el servicio de DirecTV, podrán seguir el enfrentamiento contra España junto a otros huéspedes y turistas que se encuentren en el lugar. Según explicó a DIARIO HUARPE Kadi, la intención es que estos hinchas vivan la experiencia con todas las comodidades que su arduo trabajo diario merece.

Una vida de sacrificio en el desierto

La labor de estos hombres es fundamental para la actividad ganadera de la zona, pero sumamente exigente. Pasan periodos de siete días seguidos en el paraje Bermejo, alejados de sus familias y de cualquier centro urbano. Su rutina consiste en recorrer los campos a caballo, cuidar el ganado y guiar a los animales hacia las lagunas para que puedan beber agua. En este contexto de aislamiento, el fútbol se convierte en un nexo de unión y una alegría compartida que rompe con la soledad del paisaje.

Ivan Kadi destacó que la decisión de invitarlos nace del respeto por esa dedicación constante. “Estamos muy felices de poder compartir con ellos esta experiencia. Se lo merecen por tanto esfuerzo que hacen todos los días en sus duras jornadas laborales”, expresó a este medio el presidente de la Fundación. Debido a la falta de comunicación en su área de trabajo, se estima que los trabajadores se enterarán del agasajo recién al regresar a sus puestos al caer la tarde, a través del aviso de sus familiares.

El escenario de la gran final

El encuentro decisivo contra España se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. Para los sanjuaninos, la fecha tiene una carga simbólica adicional, ya que la definición del título coincidirá con el día de San Expedito, uno de los santos más venerados en la provincia y el país. Mientras la Selección busca la gloria en Estados Unidos, estos doce puesteros ya tienen asegurado su propio premio: pasar de la precariedad de una duna al festejo merecido en uno de los puntos más emblemáticos de la fe y el turismo de San Juan: la Difunta Correa.