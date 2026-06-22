El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuestionó con dureza al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, al referirse a su situación política y a su continuidad en el cargo dentro del Gobierno nacional.

En declaraciones públicas, el mandatario santafesino sostuvo que, si Adorni formara parte de la administración provincial, “no estaría desde hace rato en su cargo”, marcando así una fuerte diferencia con el manejo del Gobierno nacional en medio de la creciente tensión política entre la Casa Rosada y los gobernadores.

Las declaraciones se enmarcan en un contexto de cruces recurrentes entre la gestión nacional y distintos mandatarios provinciales, donde se discuten temas vinculados a la administración del Estado, la gestión de recursos y la relación política entre Nación y provincias.

Pullaro viene manteniendo una postura crítica en distintos temas de agenda federal, especialmente en lo referido a la distribución de fondos y el funcionamiento de la obra pública en las provincias, lo que ha generado varios contrapuntos con funcionarios del Ejecutivo nacional.

En ese escenario, sus dichos contra Adorni se suman a una serie de declaraciones recientes que reflejan el clima de tensión política entre Santa Fe y el Gobierno central, con diferencias que se expresan tanto en el plano institucional como en el discurso público.

Por el momento, no hubo una respuesta oficial desde el entorno del jefe de Gabinete tras las declaraciones del gobernador santafesino.