El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pronunció un discurso con fuerte contenido político durante el acto central por el Día de la Bandera realizado en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, donde compartió escenario con el presidente Javier Milei. Allí dejó una frase que rápidamente generó repercusiones en medio de la polémica que rodea al vocero presidencial Manuel Adorni.

“Manuel Belgrano no era un hombre que pertenecía a un bando, era un hombre que pertenecía a la patria. Donó su fortuna para fundar escuelas, cuando otros trabajaban para enriquecerse”, expresó Pullaro durante su alocución. La declaración fue interpretada por distintos sectores políticos como una referencia indirecta al debate instalado alrededor de Adorni.

El mandatario santafesino profundizó además sobre el legado del creador de la bandera y sostuvo que Belgrano tenía una visión de país basada en la inclusión y la educación. “Pensaba en los que quedaban afuera” y consideraba que “la libertad sin educación era una trampa”, afirmó durante la ceremonia.

En otro tramo de su discurso, Pullaro destacó la colaboración entre la Nación y la provincia en la lucha contra la inseguridad en Rosario. Frente a Milei, agradeció el acompañamiento del Gobierno nacional y aseguró que la ciudad comenzó a recuperar el orden y la tranquilidad tras los momentos más críticos que atravesó en los últimos años.

El acto reunió a las principales autoridades nacionales, provinciales y municipales en una fecha emblemática para el país. Mientras Milei centró su mensaje en la figura de Belgrano como promotor de la libertad política y económica, Pullaro hizo hincapié en los valores de honestidad, educación y compromiso con el bien común que atribuyó al prócer.

La frase sobre la fortuna que Belgrano destinó a la creación de escuelas se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada y sumó un nuevo capítulo a las discusiones políticas que atraviesan al escenario nacional.