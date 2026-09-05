El presidente ruso Vladímir Putin ordenó suspender durante tres días los ataques contra la capital de Ucrania. La medida responde directamente al viaje oficial de los enviados de la Casa Blanca a la región. Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron para mantener contactos de alto nivel en ambos países.

El portavoz oficial del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó esta importante decisión gubernamental ante los medios de comunicación. El funcionario detalló que la medida restrictiva rige desde la medianoche en todo el frente de combate. La pausa operativa busca facilitar los preparativos de las reuniones con los representantes estadounidenses.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski también decidió frenar los ataques ofensivos hacia el territorio ruso. Esta acción recíproca responde a un pedido expreso del gobierno de Washington. La administración norteamericana exigió plenas garantías de seguridad a ambos bandos durante la estadía de sus emisarios.

Moscú negó inicialmente la existencia de un acuerdo formal para detener las hostilidades. Sin embargo, el gobierno ruso accedió poco después a establecer esta inédita pausa temporal. Se trata de un cese al fuego acotado estrictamente a los días que durará la visita diplomática.

El trasfondo de la tregua y la agenda oficial

La repentina decisión de Putin coincidió temporalmente con el arribo de Witkoff y Kushner al continente europeo. Los funcionarios norteamericanos no viajaban a la ciudad de Moscú desde el pasado mes de enero. El hermetismo rodea los detalles específicos de la agenda que mantendrán en las próximas horas.

Peskov anticipó que el mandatario ruso recibirá personalmente a los dos emisarios enviados por Estados Unidos. El vocero del Kremlin advirtió que la cumbre a puertas cerradas podría extenderse durante varias horas. Se espera un fuerte intercambio sobre las condiciones actuales del conflicto armado.

Por su parte, Zelenski remarcó en su habitual mensaje a la nación la importancia de esta visita internacional. El objetivo central de Kiev es lograr que las negociaciones con la delegación sean productivas. El líder ucraniano espera establecer bases constructivas y sustanciales para el futuro inmediato.

Días atrás el presidente de Ucrania había advertido sobre posibles tácticas de disrupción del espacio aéreo. Amenazó con volver imposibles las comunicaciones aéreas sobre territorio de la Federación Rusa. Ante ese escenario, instó a las cancillerías occidentales y aerolíneas extranjeras a tomar fuertes precauciones.

En las últimas semanas, las fuerzas ucranianas lograron dañar estratégicas refinerías y depósitos logísticos en la retaguardia rusa. En respuesta a esos golpes, Moscú intensificó ferozmente los ataques con misiles sobre Kiev y los puertos del mar Negro. Toda esta escalada militar ocurre en un contexto de total estancamiento del proceso de paz.

Trump, la propuesta de paz y las condiciones

El expresidente Donald Trump reconoció públicamente el propósito central de este viaje oficial. El líder republicano detalló que sus emisarios llevan consigo una propuesta concreta para terminar la guerra. Durante sus declaraciones aprovechó para afirmar que su gestión anterior puso fin a múltiples conflictos internacionales.

A pesar de la apertura al diálogo, el gobierno ruso estableció límites claros para estas nuevas conversaciones. El Kremlin aclaró que Putin por el momento rechaza aceptar un alto el fuego prolongado. La postura de Moscú se mantiene firme respecto a sus exigencias territoriales y políticas.

Las autoridades rusas también descartaron participar de una cumbre tripartita junto a Estados Unidos y Ucrania. La única excepción admitida para un encuentro de esa magnitud sería la firma de la paz definitiva. Peskov pidió máxima cautela a la prensa sobre los posibles resultados del encuentro bilateral.

El funcionario ruso recordó que no se trata de ideas novedosas para resolver el complejo conflicto bélico. Además, evitó brindar mayores precisiones sobre el motivo por el cual los mediadores también visitarán Kiev. El avión especial de Estados Unidos ingresó al espacio aéreo ruso cruzando la frontera desde Finlandia.

Este aterrizaje ocurre menos de dos semanas después de otra visita clave para la inteligencia internacional. El director de la CIA, John Ratcliffe, había estado recientemente en Moscú para gestiones reservadas. Las conversaciones oficiales entre Rusia y Ucrania permanecen completamente bloqueadas desde febrero.

Esta parálisis diplomática transcurre en paralelo al inicio de la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. En este tenso escenario global, la visita de los mediadores estadounidenses abre una leve ventana de expectativa. El desenlace de la tregua y las futuras negociaciones siguen siendo totalmente inciertos.