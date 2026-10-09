Un inspector municipal de Calingasta es investigado por una presunta estafa con el cobro de tasas municipales. Según la hipótesis de la Fiscalía, el empleado habría recibido el dinero de un contribuyente a través de Mercado Pago y luego habría dado de baja el registro del pago en el sistema oficial, quedándose con el importe.

La investigación comenzó hace aproximadamente dos semanas, luego de que el intendente de Calingasta y su equipo de asesores presentaran una denuncia por una presunta irregularidad en el área encargada de fiscalizar y cobrar tributos municipales.

Según explicó el fiscal a cargo de la investigación, el hecho habría ocurrido cuando un ciudadano solicitó autorización para utilizar un espacio público destinado a la venta de productos, como artesanías. En ese trámite, el inspector municipal habría cargado el pago de la tasa correspondiente y, posteriormente, eliminado el registro en el sistema, mientras recibía el dinero en su cuenta de Mercado Pago.

A partir de la denuncia, la Fiscalía llevó adelante medidas investigativas en el municipio y secuestró documentación oficial que podría aportar elementos para esclarecer lo ocurrido. Entre las figuras penales que se analizan se encuentra la estafa, aunque la calificación definitiva deberá establecerse durante el proceso.

Con los elementos reunidos, el fiscal solicitó este viernes 9 de octubre la audiencia de formalización contra el empleado. Ahora resta que la Oficina Judicial fije la fecha para la audiencia, en la que se expondrá formalmente la imputación.

Mientras tanto, el inspector permanece en libertad y fue apartado de las funciones que cumplía en el municipio, según informó el representante del Ministerio Público Fiscal.