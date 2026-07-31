Los automovilistas que circulen por la Ciudad de San Juan deberán modificar sus recorridos este viernes 31 de julio debido a una serie de cortes de tránsito y restricciones parciales dispuestos por el Municipio para avanzar con distintas obras de infraestructura vial.

Uno de los principales frentes de trabajo corresponde al Plan 50 Cuadras, que mantiene un corte total sobre calle Laprida, entre Tucumán y General Acha. Además, habrá una interrupción parcial en el tramo comprendido entre General Acha y Mendoza, con una duración estimada de cuatro horas.

A estas tareas se suma un corte de mayor extensión sobre calle Maipú, entre Catamarca y Sarmiento, donde comenzarán trabajos de demolición de losas deterioradas. La restricción regirá desde este viernes y se extenderá hasta el miércoles 5 de agosto. No obstante, el Municipio informó que se habilitarán accesos parciales para garantizar el ingreso de los vecinos frentistas.

En tanto, durante toda la jornada permanecerá interrumpida la circulación sobre calle Güemes, entre Avenida Libertador General San Martín y Rivadavia, debido a trabajos de colocación de carpetín.

Desde el Municipio solicitaron a los conductores planificar sus recorridos con anticipación, respetar la señalización dispuesta en cada sector y circular con extrema precaución mientras se desarrollan las obras. Las intervenciones forman parte del plan de mejora de la infraestructura vial de la Capital y buscan optimizar el estado de las calles para una circulación más segura.