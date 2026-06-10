El Gobierno nacional reglamentó la instalación de tiendas libres de impuestos en pasos fronterizos terrestres, una medida que impacta directamente en San Juan a partir de la posibilidad de habilitar free shops en el Paso de Agua Negra. La decisión quedó oficializada mediante el decreto 438/2026, publicado en el Boletín Oficial, e incorpora al país a un esquema comercial que ya funciona en otros países del Mercosur.

La normativa permite que los viajeros accedan a compras bajo un régimen similar al de los aeropuertos internacionales, con productos libres de impuestos y sujetos a límites de franquicia. El objetivo es fortalecer la competitividad de las zonas limítrofes y fomentar nuevas inversiones en puntos estratégicos de alto tránsito internacional.

En el caso de San Juan, la implementación de free shops en Agua Negra abre la puerta al desarrollo de un polo comercial vinculado al turismo y al intercambio con Chile, con potencial impacto en la economía regional y en la generación de empleo.

Para su funcionamiento, los comercios deberán contar con una doble autorización estatal. Por un lado, el Ministerio de Economía otorgará la habilitación comercial, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero será la encargada de autorizar tanto el local como la operatoria aduanera de las empresas.

Las compras estarán alcanzadas por el régimen de equipaje, lo que implica que los productos deberán destinarse a uso personal y no podrán ser comercializados. Además, los viajeros tendrán un tope de compra equivalente a la franquicia vigente, actualmente fijada en 500 dólares.

La normativa también establece restricciones claras sobre los productos que no podrán venderse en estos espacios. Entre ellos figuran vehículos, combustibles, alimentos de la canasta básica, animales, armas, maquinaria, materiales de construcción y electrodomésticos de gran tamaño. Tampoco se permitirá la venta de ropa y calzado, con excepción de zapatillas deportivas y ojotas.

La medida alinea a Argentina con países como Brasil, Uruguay y Paraguay, que ya cuentan con este tipo de tiendas en sus fronteras terrestres, y busca evitar la fuga de consumo hacia esos mercados. En ese sentido, el Gobierno apunta a captar parte del gasto de los viajeros que cruzan diariamente los pasos internacionales.

Además, el decreto establece que los free shops que ya operaban bajo regímenes anteriores podrán continuar funcionando sin modificaciones, lo que garantiza continuidad para los operadores actuales mientras se amplía el sistema a nuevas ubicaciones.

Con esta reglamentación, el Ejecutivo apuesta a transformar los pasos fronterizos en centros comerciales estratégicos, con impacto directo en provincias como San Juan, donde el desarrollo del Paso de Agua Negra aparece como una oportunidad clave para dinamizar la actividad económica regional.