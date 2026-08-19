La Feria de la Semana de la Educación Superior se convirtió en una oportunidad para que los estudiantes sanjuaninos comiencen a definir qué quieren estudiar después de terminar el secundario. Bajo el lema “La educación superior abre caminos: formarse hoy, transformar mañana”, 42 institutos e instituciones estatales y privadas presentan sus carreras y propuestas formativas.

Pero esta vez, los protagonistas no fueron solamente los docentes y representantes de las instituciones. Los alumnos recorrieron los stands, hicieron preguntas y contaron a DIARIO HUARPE cuáles son las carreras que más llamaron su atención.

Educación, Psicología y Recursos Humanos

Entre los estudiantes que visitaron la feria aparecieron diferentes intereses. Algunos jóvenes señalaron que Educación Física y Análisis Clínicos fueron las propuestas que más les gustaron.

También hubo quienes descubrieron tecnicaturas que desconocían y destacaron que muchas de ellas permiten acceder a una formación específica en pocos años.

En la Escuela Normal Superior Sarmiento, dos estudiantes coincidieron en que Recursos Humanos es la carrera que más les interesa para continuar su formación.

Otros jóvenes, en cambio, tienen decidido orientar su futuro hacia las ciencias sociales. Una de las alumnas contó que le gustaría estudiar algo relacionado con Psicología, mientras que también manifestó su interés por continuar perfeccionándose en inglés, idioma que estudia desde pequeña.

Minería e ingenierías también aparecen

La actividad también permitió observar el interés de los estudiantes por carreras vinculadas al desarrollo productivo y tecnológico de San Juan.

Entre las respuestas aparecieron Ingeniería de Minas e Ingeniería en Seguridad, dos opciones que despertaron interés entre los jóvenes que recorrieron la feria.

La minería, en particular, ocupa un lugar importante dentro de la oferta educativa que presentan los institutos, con propuestas relacionadas con la prospección, exploración y otras áreas que buscan responder a la demanda laboral de la provincia.

Una feria para descubrir opciones

Carlos Canga, supervisor de Educación Superior, explicó a DIARIO HUARPE que el objetivo principal es que los alumnos de sexto año conozcan las alternativas disponibles antes de realizar su inscripción para el próximo ciclo lectivo.

“Están dando a conocer todas las opciones que tienen los alumnos de secundaria que están en sexto año para poder inscribirse el año que viene”, explicó.

El funcionario destacó además que la educación superior permite acceder a herramientas para incorporarse al mundo laboral, tanto mediante los profesorados como a través de las tecnicaturas.

La feria, así, funciona como un primer acercamiento para quienes todavía no tienen decidido su futuro y también como una oportunidad para quienes ya tienen una carrera en mente.

Desde Minería hasta Psicología, Educación Física, Recursos Humanos, Análisis Clínicos o Ingeniería, los estudiantes comenzaron a marcar sus preferencias y a buscar el camino que quieren seguir una vez que terminen la escuela.